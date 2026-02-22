Sevgilisinin Nilperi Şahinkaya’nın 37. Yaşına Özel Hazırlattığı Pasta Olay Yarattı!

O kadar ki daha çok kısa bir süre olmasına rağmen Nilperi Şahinkaya, evliliğe de yeşil ışık yakmıştı.

Çiftin sağı solu belli olmaz, her an bir evlilik müjdesi gelebilir diye bekliyorduk ki ikili bu sefer de Nilperi'nin 37. yaş gününe özel yaptığı paylaşımlarla tüm gözleri üzerine çekti.

Doğum günü paylaşımına, '4 yaşıma girdim çok heyecanlıyım, işte kreş arkadaşlarımla ben! 2A sınıfından Baturalp, Sürpriz kutlama için teşekkür ederim' notunu düşen Nilperi'nin pozlarında dikkat çeken detay pastası oldu.