Sevgilisinin Nilperi Şahinkaya’nın 37. Yaşına Özel Hazırlattığı Pasta Olay Yarattı!

Sevgilisinin Nilperi Şahinkaya’nın 37. Yaşına Özel Hazırlattığı Pasta Olay Yarattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.02.2026 - 20:15

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya bugün 37. yaşına girdi. Bir süredir beraber olduğu sevgilisi Baturalp Bekar'ın Nilperi'ye özel hazırlattığı pasta olay oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2025'i zorlu geçiren Nilperi Şahinkaya, yıl bitmeden aşkı bulmuştu.

Son birkaç yıl içerisinde en popüler kadın oyunculardan biri haline gelen Nilperi'yi birçok projede izledik. 

Oyunculuğuyla çok beğenilen, enteresan açıklamalarıyla ve özel hayatıyla da sık sık gündem olan Nilperi Şahinkaya'nın geçtiğimiz aylarda annesini kaybetmişti. 

Oldukça zorlu ve duygusal bir sürece giren Nilperi Şahinkaya, umutsuzluğun içinden yeni aşkı Baturalp Bekar'la çıkmıştı.

Birkaç ay önce aşk yaşamaya başlayan çift, ne zaman görüntülense kameralara 32 diş gülümsedi.

O kadar ki daha çok kısa bir süre olmasına rağmen Nilperi Şahinkaya, evliliğe de yeşil ışık yakmıştı. 

Çiftin sağı solu belli olmaz, her an bir evlilik müjdesi gelebilir diye bekliyorduk ki ikili bu sefer de Nilperi'nin 37. yaş gününe özel yaptığı paylaşımlarla tüm gözleri üzerine çekti. 

Doğum günü paylaşımına, '4 yaşıma girdim çok heyecanlıyım, işte kreş arkadaşlarımla ben! 2A sınıfından Baturalp, Sürpriz kutlama için teşekkür ederim' notunu düşen Nilperi'nin pozlarında dikkat çeken detay pastası oldu.

Sizler için özel hazırlanmış o pastayı şöyle bırakalım...

Bugüne dek birçok enteresan tasarımlı, göndermeli, imalı, bazen hüzünlü bazen mutlu pastalar gördük!

Ama ne yalan söyleyelim, böylesine hiç denk gelmemiştik. 

Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi Baturalp Bekar, Nilperi'nin 37. yaşına özel hazırlattığı pastanın üstüne leoparlı bir iç çamaşırı giyip kaslarını sergileyen pozunu koydurmaya karar verdi. Pastanın üstüne ise 'Ye Beni Aşkım' yazdırdı.

Pastayı gören X ahalisi de yerinde duramadı tabii; edecek iki çift lafları vardı! 😂

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
İlknur Duru Defne

İlk kez bir pasta midemi bulandırdı