onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dilan Polat, Üçüncü Çocuğuna Hamile Olduğunu Açıkladı!

Dilan Polat, Üçüncü Çocuğuna Hamile Olduğunu Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.02.2026 - 22:17

Cezaevinden çıktığından beri 3. bebek sinyalleri veren Dilan Polat, hamile olduğunu duyurdu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dilan Polat'ın 9.5 ay süren cezaevi serüveni 2024'ün 19 Ağustos'unda, eşi Engin Polat'ınki ise 4 Eylül'de 10 ayın sonunda bitmişti.

Dilan Polat'ın 9.5 ay süren cezaevi serüveni 2024'ün 19 Ağustos'unda, eşi Engin Polat'ınki ise 4 Eylül'de 10 ayın sonunda bitmişti.

Hayatına hiçbir şey olmamışçasına devam eden Dilan Polat, eskiye nazaran çok daha mütevazı olsa da günde 40-50'den fazla olacak şekilde karınca modundaki hikayelerine jet hızıyla geri döndü.

Bir süre nispeten daha çekingen davranan Dilan Polat, kendisini bırakmayan 6.5 milyon takipçiyle yoluna aynı kararlılıkla devam etti. Hala daha sosyal medyanın en popüler fenomenlerinden biri.

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına isimler arasında yer alan Polatlar, bir süredir üçüncü bebek sinyalleri veriyordu.

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına isimler arasında yer alan Polatlar, bir süredir üçüncü bebek sinyalleri veriyordu.

Cezaevine girmeden önce üçüncü çocuklarının olmasını çok istediğini söyleyen Dilan Polat, 2025'in son aylarında tüp bebek tedavisine başlamaya karar vermişti. 

Sürekli gel git yaşayan, bebeğe yetip yetemeyeceğinden korktuğunu söyleyerek birçok kez transferden vazgeçen Dilan Polat, üçüncü çocuk hayali için gerekli adımı 6 gün önce atmıştı. 

6 gün önce embriyo transferi gerçekleşti ve Polat ailesi bebeğin tutunup tutunamayacağını görmek üzere beklemeye başladı. Yanından hiç ayrılmayan takipçileri de sürece Dilan Polat kadar duygusal yaklaşıyordu.

Dilan Polat'tan müjdeli haber geçtiğimiz dakikalarda geldi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın