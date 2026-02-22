Dilan Polat, Üçüncü Çocuğuna Hamile Olduğunu Açıkladı!
Cezaevinden çıktığından beri 3. bebek sinyalleri veren Dilan Polat, hamile olduğunu duyurdu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Dilan Polat'ın 9.5 ay süren cezaevi serüveni 2024'ün 19 Ağustos'unda, eşi Engin Polat'ınki ise 4 Eylül'de 10 ayın sonunda bitmişti.
Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına isimler arasında yer alan Polatlar, bir süredir üçüncü bebek sinyalleri veriyordu.
Dilan Polat'tan müjdeli haber geçtiğimiz dakikalarda geldi!
