Dilan Polat, Üçüncü Çocuğuna Hamile Olduğunu Açıkladı!

Hayatına hiçbir şey olmamışçasına devam eden Dilan Polat, eskiye nazaran çok daha mütevazı olsa da günde 40-50'den fazla olacak şekilde karınca modundaki hikayelerine jet hızıyla geri döndü.

Bir süre nispeten daha çekingen davranan Dilan Polat, kendisini bırakmayan 6.5 milyon takipçiyle yoluna aynı kararlılıkla devam etti. Hala daha sosyal medyanın en popüler fenomenlerinden biri.