Photoshop'un Dozunu Fena Kaçıran Merve Boluğur'un Son Pozu Goygoyculara Malzeme Çıkardı!

Photoshop'un Dozunu Fena Kaçıran Merve Boluğur'un Son Pozu Goygoyculara Malzeme Çıkardı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.02.2026 - 21:25

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine oturan Merve Boluğur, bu sefer de Photoshop'un dozunu fena kaçırdığı pozuyla dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hayatımıza Acemi Cadı'nın Ayşegül'ü olarak giren Merve Boluğur, beklenenin aksine sektöre tutunamayanlardan oldu.

Hayatımıza Acemi Cadı'nın Ayşegül'ü olarak giren Merve Boluğur, beklenenin aksine sektöre tutunamayanlardan oldu.

Güzelliği, oyunculuğu ve çekiciliğiyle sık sık gündem olan ve hemen koca bir popülariteye erişen Merve Boluğur, ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra her şeyden elini ayağını çekti. 

Müthiş bir değişim geçiren, erkeklere de küsen Merve Boluğur, sürekli değiştirdiği imajıyla gündeme oturmaya devam etse de yıllar oldu kendisi herhangi bir film veya dizi projesinde göremedik.

Yine de sosyal medyayı o kadar aktif kullanmaya devam etti ki attığı her adımla olay oldu.

Yine de sosyal medyayı o kadar aktif kullanmaya devam etti ki attığı her adımla olay oldu.

Geçtiğimiz saatlerde de Instagram hesabında paylaştığı son gönderiyle gündeme oturdu kendisi... 

Zaten çok güzel ve doğal olan yüzüne koca bir photoshop yapan ve FaceApp kasan Merve Boluğur, goygoyculara bile isteye malzeme çıkardı!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
twitter.com
twitter.com
