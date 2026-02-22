onedio
Sarı Zarflar Altın Ayı Ödülü'yle Gururlandırmıştı: Mirgün Cabas'ın Kızı da Filmde Rol Almış!

Sarı Zarflar Altın Ayı Ödülü'yle Gururlandırmıştı: Mirgün Cabas'ın Kızı da Filmde Rol Almış!

22.02.2026 - 22:37

76. Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) 'Altın Ayı' ödülünü kazanarak göğsümüzü kabartan Sarı Zarflar filminin etkisi sürüyor. Özgü Namal ve Tansu Biçer'in başrollerini paylaştığı film kazandığı ödülle dünya basınında da adından söz ettirdi. Hepimizi gururlandıran filmde Mirgün Cabas'ın kızı Leyla Smyrna Cabas'ın da rol aldığı öğrenildi.

İlker Çatak'ın yönettiği Sarı Zarflar filmi, 76.'sı düzenlenen Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanarak hepimizi gururlandırmıştı.

Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer'in canlandırdığı filmin kazandığı ödülün ardından yönetmen İlker Çatak'ın yaptığı geceye damga vurmuştu. Alkış toplayan konuşmanın ve kazanılan ödülün ardından tüm ekip büyük bir sevinç yaşadı.

Mirgün Cabas'ın Evrim Sümer ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Smyrna Cabas da filmde rol aldı.

Mirgün Cabas, kızını tebrik ettiği gururlu anları Instagram hesabından paylaştı.

Mirgün Cabas ile Evrim Sümer'in kızı olan Leyla Smyrna Cabas, filmde Derya ve Aziz çiftinin ergenlik çağındaki kızları Ezgi'ye hayat veriyor. İlk uzun metrajlı oyunculuk deneyimini yaşayan Leyla Smyrna Cabas, ailesinin yaşadığı dramatik çöküşün ortasında kendi kimliğini bulmaya çalışan, ebeveynlerinin idealleri ile hayatın gerçekleri arasındaki çatışmayı gözlemleyen kilit bir karakter olarak filmde yer alıyor.

