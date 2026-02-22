Sarı Zarflar Altın Ayı Ödülü'yle Gururlandırmıştı: Mirgün Cabas'ın Kızı da Filmde Rol Almış!
76. Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) 'Altın Ayı' ödülünü kazanarak göğsümüzü kabartan Sarı Zarflar filminin etkisi sürüyor. Özgü Namal ve Tansu Biçer'in başrollerini paylaştığı film kazandığı ödülle dünya basınında da adından söz ettirdi. Hepimizi gururlandıran filmde Mirgün Cabas'ın kızı Leyla Smyrna Cabas'ın da rol aldığı öğrenildi.
İlker Çatak'ın yönettiği Sarı Zarflar filmi, 76.'sı düzenlenen Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanarak hepimizi gururlandırmıştı.
Mirgün Cabas'ın Evrim Sümer ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Smyrna Cabas da filmde rol aldı.
Mirgün Cabas, kızını tebrik ettiği gururlu anları Instagram hesabından paylaştı.
