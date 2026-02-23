onedio
Ana Karakterlerden Biriydi: Ünlü Oyuncu, TRT'nin Sevilen Dizisi Teşkilat'a Veda Ediyor

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.02.2026 - 23:05

TRT 1'in sevilen dizilerinden biri olan Teşkilat, 6. sezonuyla da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kadrosunda büyük değişiklik yaşanan diziden ünlü bir oyuncu daha ayrılıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Teşkilat 6. sezonuyla da pazar günlerine damga vurmaya devam ediyor.

Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk'ün paylaştığı Teşkilat geçtiğimiz sezondan bu yana kadrosunda büyük değişiklik yaşamıştı. Yaşanan değişikliklere rağmen dizi reytinglerde başarı göstermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonun sonunda diziye dahil olan Erkan Petekkaya, Teşkilat'tan ayrılıyor.

Daha önce diziden ayrılacağı iddia edilen Erkan Petekkaya iddiaları yalanlamıştı. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre Teşkilat'ta Ejder karakterine hayat veren Petekkaya, hikayesinin bitmesi sebebiyle diziye veda ediyor.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
