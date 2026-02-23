Ana Karakterlerden Biriydi: Ünlü Oyuncu, TRT'nin Sevilen Dizisi Teşkilat'a Veda Ediyor
TRT 1'in sevilen dizilerinden biri olan Teşkilat, 6. sezonuyla da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kadrosunda büyük değişiklik yaşanan diziden ünlü bir oyuncu daha ayrılıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Teşkilat 6. sezonuyla da pazar günlerine damga vurmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz sezonun sonunda diziye dahil olan Erkan Petekkaya, Teşkilat'tan ayrılıyor.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
