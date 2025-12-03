onedio
Norveç'te Yaşayan Bir Türk Anlattı: Buzlu Yollarda Nasıl Araba Sürülüyor?

Norveç'te Yaşayan Bir Türk Anlattı: Buzlu Yollarda Nasıl Araba Sürülüyor?

03.12.2025

Norveç, yüksek ekonomik standartları ve refah düzeyiyle dikkat çeken bir ülke olmasına rağmen, soğuk iklimi ve farklı mevsim koşulları, sebebiyle insanların cesaretini kırıyor. Norveç'in kışları, adeta bir buzul çağını andırırken, 6 ay boyunca güneşin olmaması pek çok kişiye korkutucu geliyor.

Norveç'te yaşayan Bir Türk ülke ile ilgil en merak edilen sorulardan birini yanıtladı. Buzlu yollarda nasıl araba kullandıklarını paylaşan 'norwaytodayy' isimli kullanıcı pek çok kişiyi aydınlattı.

Hem ayakkabılarında hem lastiklerde çiviler var.

Bu çiviler sayesinde hem arabalar durabiliyor hem de kendileri ayakta durabiliyor. Belediye ekipleri yolları açıp taşlama işlemi yapsa da hava koşulları sebebiyle buzlanmaya tam olarak bir çözüm bulunamıyor. Bu yüzden bu şekilde alternatif çözümler bulunuyor.

