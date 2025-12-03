Norveç'te Yaşayan Bir Türk Anlattı: Buzlu Yollarda Nasıl Araba Sürülüyor?

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DRtlUVqDNDx/
Norveç, yüksek ekonomik standartları ve refah düzeyiyle dikkat çeken bir ülke olmasına rağmen, soğuk iklimi ve farklı mevsim koşulları, sebebiyle insanların cesaretini kırıyor. Norveç'in kışları, adeta bir buzul çağını andırırken, 6 ay boyunca güneşin olmaması pek çok kişiye korkutucu geliyor.
Norveç'te yaşayan Bir Türk ülke ile ilgil en merak edilen sorulardan birini yanıtladı. Buzlu yollarda nasıl araba kullandıklarını paylaşan 'norwaytodayy' isimli kullanıcı pek çok kişiyi aydınlattı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Hem ayakkabılarında hem lastiklerde çiviler var.
👇
