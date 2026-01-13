İstanbul'un Tepeden Çekilen Bir Görüntüsü Sınıf Farkını Net Bir Şekilde Hatırlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DTVCGJYjBY6/
İstanbul, dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri. Birbirinden farklı birçok insanın bir arada yaşadığı şehir, her çeşit yaşam tarzının bir arada bulunduğu bir metropol. Farklı kültürlerin, inançların ve yaşam biçimlerinin bir arada buluştuğu, birbirine karıştığı ve bir bütün oluşturduğu bir mozaik. Elbette bunu bazen 'sınıf farklı' olarak tanımlamak da mümkün.
'ziynetkusaslan' isimli sosyal medya kullanıcısı İstanbul'un kuş bakışı görüntüsünü paylaştı. Görüntü aynı yerdeki bambaşka yaşamları bir kere daha gözler önüne serdi.
Bu görüntülerdeki yerler neresi?
👇
çorba yapanın olmaz demiş biri ne çorbası abla ne diyosun garibanın en iyi özelliği kendini avutabilmesidir self healing diyor ecnebiler buna biz fakir avunt... Devamını Gör
bunlar bir ölçü değil iyi yerlerde oturup lünpen gibi yaşayan da var. bir insan zenginken fakir olursa ondan 40 yıl zenginlik Kokusu Gelir ve Bir insan fakir... Devamını Gör