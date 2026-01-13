İstanbul'un Tepeden Çekilen Bir Görüntüsü Sınıf Farkını Net Bir Şekilde Hatırlattı

İstanbul, dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri. Birbirinden farklı birçok insanın bir arada yaşadığı şehir, her çeşit yaşam tarzının bir arada bulunduğu bir metropol. Farklı kültürlerin, inançların ve yaşam biçimlerinin bir arada buluştuğu, birbirine karıştığı ve bir bütün oluşturduğu bir mozaik. Elbette bunu bazen 'sınıf farklı' olarak tanımlamak da mümkün.

'ziynetkusaslan' isimli sosyal medya kullanıcısı İstanbul'un kuş bakışı görüntüsünü paylaştı. Görüntü aynı yerdeki bambaşka yaşamları bir kere daha gözler önüne serdi.