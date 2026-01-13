onedio
İstanbul'un Tepeden Çekilen Bir Görüntüsü Sınıf Farkını Net Bir Şekilde Hatırlattı

Pelin Yelda Göktepe
13.01.2026 - 11:08

İstanbul, dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri. Birbirinden farklı birçok insanın bir arada yaşadığı şehir, her çeşit yaşam tarzının bir arada bulunduğu bir metropol. Farklı kültürlerin, inançların ve yaşam biçimlerinin bir arada buluştuğu, birbirine karıştığı ve bir bütün oluşturduğu bir mozaik. Elbette bunu bazen 'sınıf farklı' olarak tanımlamak da mümkün. 

'ziynetkusaslan' isimli sosyal medya kullanıcısı İstanbul'un kuş bakışı görüntüsünü paylaştı. Görüntü aynı yerdeki bambaşka yaşamları bir kere daha gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DTVCGJYjBY6/
Bu görüntülerdeki yerler neresi?

Videoda görünen havuzlu ve kırmızı çatılı lüks yerleşim alanı Batı Ataşehir'de bulunan Uphill Court gibi üst segment sitelerin bulunduğu bölge. Hemen arkasında uzanan, binaların birbirine bitişik ve plansız göründüğü çarpık kentleşme alanı ise kentsel dönüşüm sürecindeki mahalleler. Görüntü, modern finans merkeziyle eski mahalle kültürünün ve sosyo-ekonomik uçurumun sadece bir sokakla birbirinden nasıl ayrıldığını çarpıcı bir şekilde özetliyor.

xeteb92327

çorba yapanın olmaz demiş biri ne çorbası abla ne diyosun garibanın en iyi özelliği kendini avutabilmesidir self healing diyor ecnebiler buna biz fakir avunt... Devamını Gör

Murat BİLGİN

bunlar bir ölçü değil iyi yerlerde oturup lünpen gibi yaşayan da var. bir insan zenginken fakir olursa ondan 40 yıl zenginlik Kokusu Gelir ve Bir insan fakir... Devamını Gör