onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Amerika'da Yaşayan Bir Adam Ülkede Arabaların Ne Kadar Değersiz Olduğunu Gösterdi

Amerika'da Yaşayan Bir Adam Ülkede Arabaların Ne Kadar Değersiz Olduğunu Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.01.2026 - 08:49

İçerik Devam Ediyor

Amerika'da otomobil fiyatlarının oldukça düşük olduğu biliniyor. Bu yüzden neredeyse her ev birden fazla arabanın bulunması çok doğal bir durum. Bu yüzden araba sahibi olmak isteyen gençlerin hayalini süsleyen bir ülke. Peki Amerika'da arabalar gerçekten ne kadar değersiz?

Amerika'da yaşayan bir Türk, kaza yaptıktan sonra yol kenarında öylece bırakılan arabayı gösterdi. Sahibinin uğraşmak bile istemediği için almadığı aracın günlerdir orada beklediğini söyleyen adam, arabaların değersizliğini bir kere daha gözler önüne serdi. Aracın ciddi bir hasar almamış olması da dikkat çekti.

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu videodaki aracın Amerika'daki ve Türkiye'deki fiyatı ne?

Bu videodaki aracın Amerika'daki ve Türkiye'deki fiyatı ne?

Videodaki araç bir Subaru Forester modeli. Videodaki aracın 2009-2013 yılları arasında üretilen 3. nesil bir Subaru Forester. Amerika'da bu model ve yaştaki (yaklaşık 2010 model) bir Subaru Forester'ın ikinci el fiyatı kondisyonuna ve kilometresine bağlı olarak 4.000 ile 8.000 dolar arasında değişiyor.  Türkiye'de aynı model (2009-2013) bir Subaru Forester'ın fiyatı, aracın durumuna göre 750.000 TL ile 1.100.000 TL arasında değişiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın