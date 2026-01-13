Amerika'da Yaşayan Bir Adam Ülkede Arabaların Ne Kadar Değersiz Olduğunu Gösterdi

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
Amerika'da otomobil fiyatlarının oldukça düşük olduğu biliniyor. Bu yüzden neredeyse her ev birden fazla arabanın bulunması çok doğal bir durum. Bu yüzden araba sahibi olmak isteyen gençlerin hayalini süsleyen bir ülke. Peki Amerika'da arabalar gerçekten ne kadar değersiz?
Amerika'da yaşayan bir Türk, kaza yaptıktan sonra yol kenarında öylece bırakılan arabayı gösterdi. Sahibinin uğraşmak bile istemediği için almadığı aracın günlerdir orada beklediğini söyleyen adam, arabaların değersizliğini bir kere daha gözler önüne serdi. Aracın ciddi bir hasar almamış olması da dikkat çekti.
Bu videodaki aracın Amerika'daki ve Türkiye'deki fiyatı ne?
