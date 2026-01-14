Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Paris'te Köprü Altında Kalan İnsaları Görüntüledi

Her ülkenin, renkli ve canlı bir tarafı olduğu kadar, genellikle göz ardı edilen bir yüzü de bulunuyor. Özellikle Amerika ve Fransa gibi ülkelerde, sokaklarda yaşayan insanların sayısı oldukça fazla. Bu durum, genellikle bu insanların kendi tercihleri ya da yaşam tarzlarından kaynaklanıyor. Yine de ülkenin imajı açısından kötü bir görüntü oluşturuyor.

Paris'e giden bir Türk, köprü altında yaşayan insanları görüntüledi. Kendi çadırlarında yaşamını sürdüren insanların sayısının soğuk havaya rağmen bir hayli fazla olması dikkat çekti.