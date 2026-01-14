onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Paris'te Köprü Altında Kalan İnsaları Görüntüledi

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Paris'te Köprü Altında Kalan İnsaları Görüntüledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.01.2026 - 12:17

İçerik Devam Ediyor

Her ülkenin, renkli ve canlı bir tarafı olduğu kadar, genellikle göz ardı edilen bir yüzü de bulunuyor. Özellikle Amerika ve Fransa gibi ülkelerde, sokaklarda yaşayan insanların sayısı oldukça fazla. Bu durum, genellikle bu insanların kendi tercihleri ya da yaşam tarzlarından kaynaklanıyor. Yine de ülkenin imajı açısından kötü bir görüntü oluşturuyor. 

Paris'e giden bir Türk, köprü altında yaşayan insanları görüntüledi. Kendi çadırlarında yaşamını sürdüren insanların sayısının soğuk havaya rağmen bir hayli fazla olması dikkat çekti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@zgr.dadelen8/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fransa'da sosyal yardım yok mu?

Fransa'da sosyal yardım yok mu?

Fransa, dünyadaki en kapsamlı sosyal devlet modellerinden birine sahip ve geliri olmayan veya çok düşük olan bireylere yönelik RSA (temel gelir desteği), kira yardımı (CAF) ve işsizlik maaşı gibi güçlü finansal araçlar sunuyor. Ayrıca barınma ihtiyacı için sosyal konutlar (HLM) ve acil durumlar için ücretsiz 115 yardım hattı gibi sistemler devreye girerek, dezavantajlı vatandaşların temel yaşam standartlarını korumayı hedefliyor.

Bu yardımlara rağmen, özellikle büyük şehirlerdeki konut arzının yetersizliği ve kiraların fahiş oranlarda artması, düşük gelirliler için barınma krizine neden olmuş. Ayrıca karmaşık bürokratik süreçler, ruh sağlığı sorunları olan bireylerin sisteme erişememesi ve yasal oturma izni olmayan göçmenlerin yardımlardan faydalanamaması gibi faktörler, sosyal güvenlik ağına rağmen sokakta yaşayan insan sayısının artmasına yol açıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın