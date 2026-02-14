onedio
Ev Sahipleri Dikkat! Bir Mimar Evin Değerini Düşüren Detayları Paylaştı

Ev Sahipleri Dikkat! Bir Mimar Evin Değerini Düşüren Detayları Paylaştı

14.02.2026 - 23:33

Türkiye'de yatırım yapmanın en güvenilir yollarından biri gayrimenkul olarak görülüyor. Hem güvenilir olması hem de uzun vadede karlı bir yatırım aracı olması sebebiyle tercih ediliyor. Fakat elbette bir yerden sonra evin eski olması ve iç dizaynının demodeleşmesi fiyatının düşmesine sebep oluyor. 

Mimar Sare Saral bir evin değerini düşüren detayları paylaştı. Fakat saydığı detayların ülkemizde pek çok evde bulunuyor olması kafaları karıştırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUs-g_MCKjW/
Mimar Sare Saral evin değerini düşüren detayları şu şekilde sıraladı;

Mimar Sare Saral evin değerini düşüren detayları şu şekilde sıraladı;

  • Duvar tipi klimalar: Bunlar yerine kanal tipi klimaların tercih edilmesi gerekiyor. 

  • Petekler: Isınma için petekler yerine yerden ısıtma evin değerini artırır.

  • Parapetli (yarım) camlar: Bunlar yerine tavandan yere kadar olan 'boydan camları' daha estetik ve değerli.

  • 60x60 seramikler: Mimara göre standart küçük kare seramikler modernlikten uzak.

  • Duş teknesi, küvet ve jakuzi: Bu üçlünün de evin genel prestijini veya modern havasını olumsuz etkileyebileceğini dile getiriyor.

