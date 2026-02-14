Ev Sahipleri Dikkat! Bir Mimar Evin Değerini Düşüren Detayları Paylaştı

Türkiye'de yatırım yapmanın en güvenilir yollarından biri gayrimenkul olarak görülüyor. Hem güvenilir olması hem de uzun vadede karlı bir yatırım aracı olması sebebiyle tercih ediliyor. Fakat elbette bir yerden sonra evin eski olması ve iç dizaynının demodeleşmesi fiyatının düşmesine sebep oluyor.

Mimar Sare Saral bir evin değerini düşüren detayları paylaştı. Fakat saydığı detayların ülkemizde pek çok evde bulunuyor olması kafaları karıştırdı.