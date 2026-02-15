Yılın En Çok Konuşulan Filmi Hamnet'i İzleyenler Filmden Önceki ve Sonraki Hallerini Karşılaştırdı

Hamnet filmi şimdiden 2026'nın en çok konuşulan filmleri arasına girdi. Maggie O'Farrell'ın aynı adlı çok satan romanından uyarlanan Hamnet, tarihin en ünlü oyun yazarı William Shakespeare’in aile hayatını ve trajik bir kaybı konu alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Nomadland, The Rider, Eternals gibi yapımlarıyla tanıdığımız Oscar ödüllü Chloé Zhao oturuyor. Başrollerinde Paul Mescal ve Jessie Buckley yer alıyor. William Shakespeare'in eşi Agnes'i canlandıran Buckley'nin harika performansı ise en çok konuşulan detaylar arasında.
Filmle gidenler ise sosyal medyada bir akım başlattı. Filme gitmeden önceki ve sonraki hallerini paylaşan kullanıcılar, filmin ne kadar duygusal ve vurucu olduğunu gözler önüne serdi.
Filme neşe ile girenler filmden gözyaşları ile çıktı.
Pek çok kişi uzun bir aradan sonra ilk kez bu film için sinemaya gideceğini açıkladı.
Dünyanın dört bir yanından benzer görüntüler geldi.
Filmi ailesi ile birlikte izleyen ünlü oyuncu Enis Arıkan da benzer duygular yaşadı.
Hamnet filminin konusu ne?
Film, 1580'lerin İngiltere'sinde geçiyor. William Shakespeare’in eşi Agnes (Anne) Hathaway üzerinden ilerleyen hikaye, çiftin 11 yaşındaki oğulları Hamnet'in veba nedeniyle ani ölümünü ve bu trajedinin yarattığı yas sürecini anlatıyor. Bu acı kaybın, Shakespeare’in en ünlü eserlerinden biri olan Hamlet'in yazılmasına nasıl ilham verdiği duygusal bir derinlikle işleniyor.
Kitap ve film, William Shakespeare isminden ziyade, o dönem arka planda kalan eşi Agnes'ın şifacı kimliğine ve bir annenin yaşadığı evlat acısına odaklandığı için alışılagelmiş biyografilerden çok daha farklı bir atmosfer sunuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın