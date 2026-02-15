Yılın En Çok Konuşulan Filmi Hamnet'i İzleyenler Filmden Önceki ve Sonraki Hallerini Karşılaştırdı

Hamnet filmi şimdiden 2026'nın en çok konuşulan filmleri arasına girdi. Maggie O'Farrell'ın aynı adlı çok satan romanından uyarlanan Hamnet, tarihin en ünlü oyun yazarı William Shakespeare’in aile hayatını ve trajik bir kaybı konu alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Nomadland, The Rider, Eternals gibi yapımlarıyla tanıdığımız Oscar ödüllü Chloé Zhao oturuyor. Başrollerinde Paul Mescal ve Jessie Buckley yer alıyor. William Shakespeare'in eşi Agnes'i canlandıran Buckley'nin harika performansı ise en çok konuşulan detaylar arasında.

Filmle gidenler ise sosyal medyada bir akım başlattı. Filme gitmeden önceki ve sonraki hallerini paylaşan kullanıcılar, filmin ne kadar duygusal ve vurucu olduğunu gözler önüne serdi.