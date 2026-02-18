Bebeğiyle Yürüyen Anne Karşılaştığı Kadının Bebeğin Kız Olmasına Verdiği Tepkiyi Paylaştı

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
Cinsiyet konusundaki tartışmalar, modern dünyada hala varlığını sürdürüyor ne yazık ki. Özellikle bazı ailelerin erkek çocuk takıntısı büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Bu durum, toplumun bazı kesimlerinde hala devam eden geleneksel cinsiyet algılarının bir sonucu. Bu durum, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve cinsiyetçi tutumların bir göstergesi elbette.
Bir kadın bebeği ile yolda giderken br teyze ile karşılaştı. Teyzenin, bebeğin cinsiyetini sorduktan sonra verdiği tepki ise sinir bozdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cinsiyet partilerinde de kriz çıkıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın