Bebeğiyle Yürüyen Anne Karşılaştığı Kadının Bebeğin Kız Olmasına Verdiği Tepkiyi Paylaştı

Cinsiyet konusundaki tartışmalar, modern dünyada hala varlığını sürdürüyor ne yazık ki. Özellikle bazı ailelerin erkek çocuk takıntısı büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Bu durum, toplumun bazı kesimlerinde hala devam eden geleneksel cinsiyet algılarının bir sonucu. Bu durum, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve cinsiyetçi tutumların bir göstergesi elbette.

Bir kadın bebeği ile yolda giderken br teyze ile karşılaştı. Teyzenin, bebeğin cinsiyetini sorduktan sonra verdiği tepki ise sinir bozdu.