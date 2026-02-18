onedio
Bebeğiyle Yürüyen Anne Karşılaştığı Kadının Bebeğin Kız Olmasına Verdiği Tepkiyi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
18.02.2026 - 15:26

Cinsiyet konusundaki tartışmalar, modern dünyada hala varlığını sürdürüyor ne yazık ki. Özellikle bazı ailelerin erkek çocuk takıntısı büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Bu durum, toplumun bazı kesimlerinde hala devam eden geleneksel cinsiyet algılarının bir sonucu. Bu durum, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve cinsiyetçi tutumların bir göstergesi elbette. 

Bir kadın bebeği ile yolda giderken br teyze ile karşılaştı. Teyzenin, bebeğin cinsiyetini sorduktan sonra verdiği tepki ise sinir bozdu.

Cinsiyet partilerinde de kriz çıkıyor.

Bildiğiniz üzere cinsiyet partileri son dönemde oldukça popüler. Cinsiyet partilerinde de bazen bebeğin cinsiyeti büyük bir kaosa sebep olabiliyor. Ebeveynlerin istemedikleri bir sonuç çıkınca, parti bir anda ailenin kriz alanına dönüşebiliyor. Ailelerin cinsiyet takıntısının temelinde birçok şey yatıyor olabilir. Fakat bu durum elbette en çok çocuklara zarar veriyor. Bu yüzden bu durumun çocuk sahibi olmadan önce mutlaka çözülmesi gerekiyor.

