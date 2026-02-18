Bir Özel Üniversitenin Öğrencilerine Okudukları Bölüme Ne Kadar Ödedikleri ve Aylık Masrafları Soruldu

Son dönemde okul ücretleri oldukça yüksek. Özellikle üniversite ücretleri ciddi bir seviyeye ulaştı. Bu durum elbette eğitimde fırsat eşitsizliğini de bir kere daha gözler önüne serdi. Pek çok öğrenci beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçları için bile yeterli desteği bulamazken bir yandan özel üniversitelere dudak uçuklatan bir seviyeye gelmesi pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Türkiye Gençlik isimli kanal, bir özel üniversite öğrencilerine okula aylık ne kadar ödediklerini ve aylık masraflarını sordu. Ortaya çıkan rakamlar ise pek çok kişiyi şaşırttı.