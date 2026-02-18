onedio
Bir Özel Üniversitenin Öğrencilerine Okudukları Bölüme Ne Kadar Ödedikleri ve Aylık Masrafları Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.02.2026 - 13:30 Son Güncelleme: 18.02.2026 - 13:52

Son dönemde okul ücretleri oldukça yüksek. Özellikle üniversite ücretleri ciddi bir seviyeye ulaştı. Bu durum elbette eğitimde fırsat eşitsizliğini de bir kere daha gözler önüne serdi. Pek çok öğrenci beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçları için bile yeterli desteği bulamazken bir yandan özel üniversitelere dudak uçuklatan bir seviyeye gelmesi pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Türkiye Gençlik isimli kanal, bir özel üniversite öğrencilerine okula aylık ne kadar ödediklerini ve aylık masraflarını sordu. Ortaya çıkan rakamlar ise pek çok kişiyi şaşırttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/genctg/reels/
Mantıklı mı değil mi?

Kimileri eğitim için bu kadar yüksek ücretler ödemeyi mantıklı bulmuyor. Çünkü çocuğun iş yaşamına girip giremeyeceği, girse de bunun ne kadar sürede mümkün olacağı ya da alacağı maaşın, okula ödediği parayı kaç yılda çıkaracağı gibi detayların hesaplanması gerektiği savunuluyor. Öte yandan eğitime harcanın paraya acımamak gerektiğini savunanlar da var. Yine de böyle bir adım atarken birçok açıdan düşünüp iyi hesap yapmak gerekiyor.

