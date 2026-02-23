onedio
Fransa'da Tuvalet Temizleyerek Geçindiğini Söyleyen Bir Gurbetçi Kendisiyle Dalga Geçenlere Tepki Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
23.02.2026 - 11:10

Bildiğiniz üzere Avrupa'nın pek çok farklı bölgesinde çok sayıda Türk yaşıyor. Her biri farklı mesleklerle geçimini sağlıyor. Burada herhangi bir meslek sahibi olmayanlar, orada iş fırsatlarını değerlendirerek kendilerine bir geçim kapısı bulabiliyor. Hatta bazen ülkemizde değer görmeyen mesleklerin, orada ciddi anlamda eksikliği çekilebiliyor. 

Fransa’da tuvalet temizleyerek geçimini sağladığını söyleyen bir gurbetçi, yaptığı işi ve kazancını paylaştı. İşini yaptığı sırada kendisiyle dalga geçenlere de tepki gösteren gurbetçi 'Bilmiyorlar ki ben babalarından çok kazanıyorum.' dedi.

Peki bu tarz işlerde çalışan bir kişi ortalama ne kadar kazanır?

Videoda bu işi yapan kişi Fransa'da bir tuvalet temizliği için 50 Euro fatura kestiğini belirtiyor. Ancak bu miktarın tamamı cebine kalmıyor; yaptığı masrafları ve kesintileri şu şekilde sıralıyor:

  • Vergi: Kazancın %23'ü devlete gidiyor.

  • Diğer Giderler: Deplasman (yol), benzin, park parası, yemek ve iş elbisesi gibi masraflar bu ücretten karşılanıyor.

  • Süre: Bu temizlik yaklaşık yarım saat sürüyor.

Fransa ve benzeri Avrupa ülkelerinde bu tür 'pis' veya 'ağır' olarak nitelendirilen işlerin saatlik ücretleri genellikle asgari ücretin üzerindedir. Bu tür serbest zamanlı veya kendi işinin patronu olarak yapılan temizlik işlerinde aylık kazanç, alınan müşteri sayısına göre 2.500 - 4.000 Euro arasında veya daha fazla olabilir.

