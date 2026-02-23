Fransa'da Tuvalet Temizleyerek Geçindiğini Söyleyen Bir Gurbetçi Kendisiyle Dalga Geçenlere Tepki Gösterdi

Bildiğiniz üzere Avrupa'nın pek çok farklı bölgesinde çok sayıda Türk yaşıyor. Her biri farklı mesleklerle geçimini sağlıyor. Burada herhangi bir meslek sahibi olmayanlar, orada iş fırsatlarını değerlendirerek kendilerine bir geçim kapısı bulabiliyor. Hatta bazen ülkemizde değer görmeyen mesleklerin, orada ciddi anlamda eksikliği çekilebiliyor.

Fransa’da tuvalet temizleyerek geçimini sağladığını söyleyen bir gurbetçi, yaptığı işi ve kazancını paylaştı. İşini yaptığı sırada kendisiyle dalga geçenlere de tepki gösteren gurbetçi 'Bilmiyorlar ki ben babalarından çok kazanıyorum.' dedi.