Hadise ve Gülşen Gibi Sanatçıların Menajeri Olan Haluk Şentürk Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.01.2026 - 14:29 Son Güncelleme: 05.01.2026 - 14:44

Hadise ve Gülşen gibi birçok ünlünün menajerliğini yapan Haluk Şentürk 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında gözaltına alındı.

Şarkıcı Hadise ve Gülşen'in de aralarında olduğu çok sayıda ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk'ün bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi.

Halk TV’nin haberine göre, Şentürk'ün, 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi. Evinde gözaltına alınan Şentürk'ün adliyeye götürüldüğü ifade edildi.

Haluk Şentürk'ün menajerliğini yaptığı şarkıcılar arasında, Deniz Seki, Kamuran Akkor, Norm Ender ve Aşkın Nur Yengi gibi isimler de yer alıyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
