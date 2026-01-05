Hadise ve Gülşen Gibi Sanatçıların Menajeri Olan Haluk Şentürk Gözaltına Alındı
Hadise ve Gülşen gibi birçok ünlünün menajerliğini yapan Haluk Şentürk 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında gözaltına alındı.
Şarkıcı Hadise ve Gülşen'in de aralarında olduğu çok sayıda ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk'ün bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi.
