Sabah 8'deki Dersine Giden Bir Genç Kalıcı Yaz Saati Uygulaması Sebebiyle Karşılaştığı Karanlığı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.10.2025 - 08:45

Bildiğiniz üzere ülkemizde 2016'dan beri kalıcı yaz saati uygulaması var. 2016'dan bu yada Ekim ayında saatler geri alınmıyor. O tarihten bu yana insanlar kış mevsiminde işe ya da okullarına karanlıkta gitmek zorunda kalıyor. Bu en çok da öğrencileri ve velileri zorluyor. Her kış durumdan şikayet edilse de bu karardan geri adım atılmış değil. 

Bir öğrenci 8'deki dersine giden bir öğrenci karşılaştığı karanlığı paylaştı. Görüntü kalıcı yaz saati tartışmalırını yeniden başlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kalıcı yaz saati uygulaması neden var?

Kalıcı yaz saati uygulaması neden var?

İlk olarak kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu sağlama kalıcı hale getirildiği söylenmişti. Bu uygulamayla gün ışığından daha fazla yararlanarak elektrik tüketimini azaltmak hedeflenmişti. İş ve okul saatlerinin gün ışığıyla daha uyumlu hale getirilmesinin üretkenliği artıracağı düşünüldü. Ayrıca akşamları daha uzun süre aydınlık olması, sosyal yaşam açısından olumlu ve güvenli görülüyordu. Fakat pek çok kişi tam tersine bunun daha güvensiz olduğunu savunuyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
