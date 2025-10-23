Sabah 8'deki Dersine Giden Bir Genç Kalıcı Yaz Saati Uygulaması Sebebiyle Karşılaştığı Karanlığı Paylaştı

Bildiğiniz üzere ülkemizde 2016'dan beri kalıcı yaz saati uygulaması var. 2016'dan bu yada Ekim ayında saatler geri alınmıyor. O tarihten bu yana insanlar kış mevsiminde işe ya da okullarına karanlıkta gitmek zorunda kalıyor. Bu en çok da öğrencileri ve velileri zorluyor. Her kış durumdan şikayet edilse de bu karardan geri adım atılmış değil.
Bir öğrenci 8'deki dersine giden bir öğrenci karşılaştığı karanlığı paylaştı. Görüntü kalıcı yaz saati tartışmalırını yeniden başlattı.
Kalıcı yaz saati uygulaması neden var?
