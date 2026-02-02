Pistlerin Strateji Ustası: Dünya Şampiyonu İnci Ece Öztürk

Bocce ile tanışmam, taşınmamızın ardından yeni okulumda tanıştığım Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenim Yılmaz Güzelocak sayesinde oldu. 5. sınıfta Yılmaz Hocamın beni bocce sporuna yönlendirmesi ve ailemin spora olan desteği ile birlikte bu yolculuğa başlamış oldum. Sporu her zaman çok sevmişimdir; Bocce’den önce de pek çok farklı branşı denemiştim. Bocce’nin hem zihinsel hem bedensel becerileri üst düzeyde gerektiren bir spor olması bana çok keyifli gelmişti. Bunun yanı sıra o dönemde kulübümüzdeki güçlü takım ruhu, kız kardeşim Buket Öztürk ile birlikte spor yapmak ve ailemin desteği, bu sporun içinde kalmamı sağladı.

2. Spora başladığınız ilk yılları düşündüğünüzde, o dönemki İnci Ece ile bugünkü İnci Ece arasında nasıl bir fark görüyorsunuz?

Çocukluktan itibaren büyüme yolculuğuma rehberlik eden şey spor oldu. Spor sayesinde emek, zafer, yenilgi, kabulleniş ve takım ruhu gibi kavramları derinden deneyimledim. Eskiden önemli bir yarışmayı kaybettiğimde bunu çok daha zorlayıcı bir şekilde yaşıyor; günlerce ağlayıp öfkelendiğim zamanlar oluyordu. Bugün ise bunu daha olgun bir şekilde karşıladığımı ve kendime karşı olan o katı, tavizsiz beklentilerimi törpülemeye başladığımı söyleyebilirim. Bugün geriye baktığımda; o dönem için çok uzak görünen Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu hayallerine ulaşmış bir çocuk görüyorum.

3. Kariyerinizde sizi en çok etkileyen dönüm noktası ne oldu?

Kariyerim boyunca 15 yaşındayken Türkiye Şampiyonası'nda beş branşın beşinde de final oynamak veya Fransa’ya transfer olmak gibi kritik anlar yaşadım. Ancak ben dönüm noktalarımızı, zamanında edindiğimiz donanım ile aslında kendi kendimize yarattığımıza inanıyorum. Asıl mesele, o fırsat anı geldiğinde onunla başa çıkabilecek güce ve hazırlığa sahip olmaktır. Bu nedenle her zaman devamlı çalışmaya ve emeğe dikkat çekmeyi tercih ediyorum.

4. Bocce’nin size kazandırdığını düşündüğünüz en önemli kişisel özellik nedir?

En önemlisinin kendimle tanışmamı sağlaması olduğunu söyleyebilirim. Kendimi ve yeteneklerimi keşfetmenin yanı sıra; sağlıklı başa çıkma stratejileri ve karar alma becerileri geliştirdim. Farklı ülkeler ve kültürlerle etkileşime girmek, bana daha evrensel bir bakış açısı kazandırdı ve bütünsel gelişimimi olumlu etkiledi.