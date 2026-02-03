Türkiye Şampiyonası’nda Skandal Olay: Milli Takımımızın İki Sporcusu Saha Ortasında Yumruk Yumruğa Kavga Etti

İstanbul’da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda, üç adım atlama kategorisinde yarışan Avrupa dereceli milli sporcular Tuğba Danışmaz ve Sedef Çevik’in pistteki tartışması fiziksel kavgaya dönüştü. Milli Takım’da birlikte görev yapan iki başarılı atletin saha ortasındaki çatışması, her iki ismin de şampiyonadan diskalifiye edilmesiyle sonuçlandı.

Yarışma esnasında henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü atışma yaşayan Avrupa ikincisi Danışmaz ile Avrupa yedincisi Çevik, kısa süre içinde birbirlerine fiziksel müdahalede bulundu. Salondaki izleyicilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan arbede, saha kenarındaki isimlerin de sürece dahil olmasıyla daha da büyüdü. Olaylar sırasında Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Teknik Kurul Başkanı Cüneyt Yüksel ile sporcu yakınları arasında da yumruklu bir kavga yaşandı.

Gerginliğin tırmanması üzerine şampiyonaya bir süre ara verilirken, olaylar federasyon yetkililerinin ve kulüp yöneticilerinin araya girmesiyle kontrol altına alınabildi. Tarafların birbirlerinden adli bir şikayette bulunmadığı öğrenilirken, TAF Disiplin Kurulu yaşanan skandalla ilgili resmi inceleme başlattı. Spor camiasında büyük tepki çeken bu olayın ardından, 26 yaşındaki Danışmaz ve 22 yaşındaki Çevik hakkında federasyonun ek cezalar vermesi gündeme geldi.