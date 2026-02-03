Türkiye Şampiyonası’nda Skandal Olay: Milli Takımımızın İki Sporcusu Saha Ortasında Yumruk Yumruğa Kavga Etti
İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, madalya mücadelesinden ziyade milli sporcular Tuğba Danışmaz ve Sedef Çevik arasında çıkan fiziksel kavga ile sarsıldı. Antrenörlerin ve teknik heyetin de dahil olduğu olaylar sonrası her iki atlet de organizasyondan ihraç edildi.
Kaynak: Aykut Coşkun / Nefes
