3 Şubat Salı Hava Durumu: Meteoroloji’den 4 Gün Sürecek Kar Yağışı Uyarısı Geldi!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.02.2026 - 07:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Şubat Salı günü için kritik hava durumu raporunu paylaştı. Yurdun büyük bir bölümünde kar ve sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, bazı bölgelerde kar yağışının 4 gün boyunca aralıksız süreceği tahmin ediliyor.

Türkiye genelinde bugün itibarıyla hava şartları sertleşiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel verilere göre, ülkenin geniş bir kesimi sağanak yağış, yüksek kesimler ise yoğun kar yağışının etkisi altına giriyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in kıyı şeridi ile Güneydoğu Anadolu genelinde gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken; Karadeniz’in iç kısımları, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışının hakim olacağı öngörülüyor. Kar yağışının bazı şehirlerde Perşembe günü verilecek kısa bir mola hariç, toplamda 4 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yağışların şiddeti konusunda da önemli uyarılar yapıldı. Doğu Karadeniz kıyıları başta olmak üzere Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevresinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı olması istendi. Ayrıca yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde sıcaklık değişimleriyle birlikte kar erimesi ve çığ riskine karşı azami dikkat gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Sadece yağışlar değil, rüzgar da günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey ve batı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer; ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme risklerine karşı halkın tedbirli olmasını tavsiye ediyor. Marmara, Ege’nin iç kesimleri ve Akdeniz genelinde de sağanak yağışların gün boyu yer yer etkisini hissettireceği açıklandı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
