Sosyal Medya Fenomeni Mükremin Gezgin Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
03.02.2026 - 07:29

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Arya Bektaş’ın ardından gece saatlerinde bir başka sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Fenomen Mükremin Gezgin, soruşturma kapsamında Ankara’da emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması devam ediyor. Gezgin'in Ankara'da gözaltına alındığı ifade edildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
