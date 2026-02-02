Fenomen Arya Bektaş Ünlülere Yönelik Düzenlenen Operasyonda Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Arya Bektaş gözaltına alındı. Bektaş’ın, işlemler için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: Mustafa Kadir Mercan / X
Savcılık tarafından geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik operasyon düzenlenmişti.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
bataklık dururken sivrisineklerle uğraşmak xd
-mış gibi yapmak klasik Akp hareketidir. Başka da bir halt bilmezler zaten.
Uyuşturucuyla mücadele böyle olmaz ah gariban Akp, vah aciz Akp. Şu son 1 aydır sadece kullananları görüyoruz, bir tanecik satan/sattıran göremedik a Akp. Ne... Devamını Gör
Mesai saatlerini boşa geçirmeyi sevenler yüzünden asıl suçlular gırla gezer, bir ton dosya köşede tozlanır ancak..