Fenomen Arya Bektaş Ünlülere Yönelik Düzenlenen Operasyonda Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.02.2026 - 22:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Arya Bektaş gözaltına alındı. Bektaş’ın, işlemler için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Mustafa Kadir Mercan / X

Savcılık tarafından geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik operasyon düzenlenmişti.

Gözaltına alınan komedyen Hasan Can Kaya ile Reynmen lakaplı rapçi Yusuf Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, “yurt dışına çıkış yasağı” adli kontrolü uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Ayrıca sosyal medya fenomeni Mika Can Raun tutuklanmıştı.

Uyuşturucu operasyonunda geçtiğimiz günlerde cinsiyet geçiş ameliyatı olan fenomen Arya Bektaş’ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Bektaş, işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
arvion

bataklık dururken sivrisineklerle uğraşmak xd

Cübbeli Palpatine Hoca

-mış gibi yapmak klasik Akp hareketidir. Başka da bir halt bilmezler zaten.

Cübbeli Palpatine Hoca

Uyuşturucuyla mücadele böyle olmaz ah gariban Akp, vah aciz Akp. Şu son 1 aydır sadece kullananları görüyoruz, bir tanecik satan/sattıran göremedik a Akp. Ne... Devamını Gör

Pelda

Mesai saatlerini boşa geçirmeyi sevenler yüzünden asıl suçlular gırla gezer, bir ton dosya köşede tozlanır ancak..