Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı. 30 Ocak Cuma günü gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Mika Raun Can, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ile ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma’ suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Mika Raun Can 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.