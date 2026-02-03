onedio
Böylesi Ne Görüldü Ne Duyuldu: Acile Giden Hastanın Rektumundan Çıkan Şey İçin Bomba İmha Ekipleri Geldi!

Böylesi Ne Görüldü Ne Duyuldu: Acile Giden Hastanın Rektumundan Çıkan Şey İçin Bomba İmha Ekipleri Geldi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.02.2026 - 08:29

Fransa’nın Toulouse kentinde bir hasta, vücuduna sıkışan Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma obüs mermisiyle hastaneye başvurdu. Patlama riskine karşı acil servisin tahliye edildiği olayda, bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından gerçekleştirilen ameliyatla mermi başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Fransa’nın Toulouse şehrinde bulunan Rangueil Üniversite Hastanesi, geçtiğimiz Salı gecesi filmleri aratmayan bir güvenlik krizine sahne oldu.

Acil servise başvuran bir adamın vücudunda yapılan incelemeler sonucu, rektum bölgesinde yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda ve 5 santimetre çapında bir Birinci Dünya Savaşı obüs mermisi olduğu tespit edildi. Hastanın bu sıra dışı şikayeti üzerine, merminin patlama ihtimalini göz önünde bulunduran hastane yönetimi vakit kaybetmeden en üst düzey güvenlik protokollerini devreye soktu.

Güvenlik önlemleri kapsamında acil servisin büyük bir bölümü hızla boşaltılarak yeni hasta kabulleri tamamen durduruldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine destek vermesi için Bayonne şehrinden uzman bomba imha ekipleri çağrıldı. Uzmanlar tarafından yapılan detaylı inceleme sonucunda, tarihi merminin içindeki patlayıcı mekanizmanın boşaltıldığı ve herhangi bir infilak tehlikesi taşımadığı belirlendi. Bu haberle birlikte hastanedeki panik havası yerini cerrahi müdahale hazırlığına bıraktı.

Hayati riskin bulunmadığının teyit edilmesinin ardından operasyona alınan hasta, cerrahların gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla vücuduna sıkışan mermiden kurtarıldı. Hastane yetkilileri, operasyon sonrası hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu ve iyileşme sürecinin devam ettiğini bildirdi. Tıp dünyasında nadir görülen bu vakanın bir benzerinin, çok kısa bir süre önce Toulon kentinde 88 yaşındaki bir hastada da yaşandığı hatırlatıldı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Yorum Yazın