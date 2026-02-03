Böylesi Ne Görüldü Ne Duyuldu: Acile Giden Hastanın Rektumundan Çıkan Şey İçin Bomba İmha Ekipleri Geldi!

Acil servise başvuran bir adamın vücudunda yapılan incelemeler sonucu, rektum bölgesinde yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda ve 5 santimetre çapında bir Birinci Dünya Savaşı obüs mermisi olduğu tespit edildi. Hastanın bu sıra dışı şikayeti üzerine, merminin patlama ihtimalini göz önünde bulunduran hastane yönetimi vakit kaybetmeden en üst düzey güvenlik protokollerini devreye soktu.

Güvenlik önlemleri kapsamında acil servisin büyük bir bölümü hızla boşaltılarak yeni hasta kabulleri tamamen durduruldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine destek vermesi için Bayonne şehrinden uzman bomba imha ekipleri çağrıldı. Uzmanlar tarafından yapılan detaylı inceleme sonucunda, tarihi merminin içindeki patlayıcı mekanizmanın boşaltıldığı ve herhangi bir infilak tehlikesi taşımadığı belirlendi. Bu haberle birlikte hastanedeki panik havası yerini cerrahi müdahale hazırlığına bıraktı.

Hayati riskin bulunmadığının teyit edilmesinin ardından operasyona alınan hasta, cerrahların gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla vücuduna sıkışan mermiden kurtarıldı. Hastane yetkilileri, operasyon sonrası hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu ve iyileşme sürecinin devam ettiğini bildirdi. Tıp dünyasında nadir görülen bu vakanın bir benzerinin, çok kısa bir süre önce Toulon kentinde 88 yaşındaki bir hastada da yaşandığı hatırlatıldı.