Böylesi Ne Görüldü Ne Duyuldu: Acile Giden Hastanın Rektumundan Çıkan Şey İçin Bomba İmha Ekipleri Geldi!
Fransa’nın Toulouse kentinde bir hasta, vücuduna sıkışan Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma obüs mermisiyle hastaneye başvurdu. Patlama riskine karşı acil servisin tahliye edildiği olayda, bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından gerçekleştirilen ameliyatla mermi başarılı bir şekilde çıkarıldı.
Fransa’nın Toulouse şehrinde bulunan Rangueil Üniversite Hastanesi, geçtiğimiz Salı gecesi filmleri aratmayan bir güvenlik krizine sahne oldu.
