Fenerbahçe’nin Süper Transferi N'Golo Kante’yi Havaalanında Binlerce Taraftar Karşıladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.02.2026 - 09:08

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad’da forma giyen Fransız milli oyuncu N'Golo Kante’yi transfer etti. Fenerbahçe ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü orta saha oyuncusu, havaalanında kalabalık bir taraftar topluluğu tarafından karşılandı.

N'Golo Kante’nin taraftarlarla karşılaştığı ilk anlar

Fenerbahçe, yıldız oyuncunun maliyetini de açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu N'Golo Kanté’nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 14.400.000 avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 avro ücret ödenecektir.”

Lejon

Gol müziği Dombra olsun. Chobani'ye bu yakışır.