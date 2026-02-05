Fenerbahçe’nin Süper Transferi N'Golo Kante’yi Havaalanında Binlerce Taraftar Karşıladı
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad’da forma giyen Fransız milli oyuncu N'Golo Kante’yi transfer etti. Fenerbahçe ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü orta saha oyuncusu, havaalanında kalabalık bir taraftar topluluğu tarafından karşılandı.
N'Golo Kante’nin taraftarlarla karşılaştığı ilk anlar
Fenerbahçe, yıldız oyuncunun maliyetini de açıkladı.
