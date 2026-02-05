Fenerbahçe’nin Süper Transferi N'Golo Kante’yi Havaalanında Binlerce Taraftar Karşıladı

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu N'Golo Kanté’nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 14.400.000 avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 avro ücret ödenecektir.”