Bayern Münih Oyuncusu Sacha Boey Galatasaray'a Geri Dönüyor
Özellikle 2023- 24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken ve aynı sezonun devre arasında rekor ücretle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in Galatasaray'a döneceği iddia edildi. Ertan Süzgün'ün haberine göre sakatlıklar nedeniyle Almanya günleri sönük geçen Fransız savunmacı yuvaya dönmeye yakın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ara transfer döneminin son saatlerinde Galatasaray savunmaya takviye için tanıdık bir isme gidiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bavyera günleri istediği gibi geçmemişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın