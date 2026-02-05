onedio
Bayern Münih Oyuncusu Sacha Boey Galatasaray'a Geri Dönüyor

Bayern Münih Oyuncusu Sacha Boey Galatasaray'a Geri Dönüyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.02.2026 - 14:43

Özellikle 2023- 24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken ve aynı sezonun devre arasında rekor ücretle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in Galatasaray'a döneceği iddia edildi. Ertan Süzgün'ün haberine göre sakatlıklar nedeniyle Almanya günleri sönük geçen Fransız savunmacı yuvaya dönmeye yakın.

Ara transfer döneminin son saatlerinde Galatasaray savunmaya takviye için tanıdık bir isme gidiyor.

Ara transfer döneminin son saatlerinde Galatasaray savunmaya takviye için tanıdık bir isme gidiyor.

Ertan Süzgün'ün aktardığına göre Bayern'in Fransız savunmacısı Sacha Boey ve temsilcisi için Almanya’dan İstanbul’a uçuş planlaması yapıldı! Fransız savunmacının 16.15'te İstanbul'da olması bekleniyor. Transferin kiralık olarak gerçekleşeceği iddialar arasında.

Bavyera günleri istediği gibi geçmemişti.

Bavyera günleri istediği gibi geçmemişti.

30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Boey sakatlık nedeniyle istediği forma şansını bulamamıştı. Bundesliga'da bu sezon 9 kez forma giyen futbolcunun güncel transfer değeri 15 milyon euro.

