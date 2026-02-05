onedio
Real Madrid’de Antonio Pintus Kuralları Geri Döndü: Antrenmanlar Maske ile Yapıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.02.2026 - 14:28

Real Madrid’de Xabi Alonso ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Alvaro Arbeloa geçti. Arbeloa ile birlikte daha önce de Real Madrid’de görev yapan fiziksel performans antrenörü Antonio Pintus da geri döndü. Pintus’un dönüşüyle birlikte futbolcular, performans verilerini ölçmeye yarayan maskelerle antrenman yaptı.

Real Madrid, ligde Barcelona’nın gerisinde kalınca sezon başında büyük umutlarla takımın başına geçen Xabi Alonso ile yollarını ayırmıştı.

Alonso’nun yerine takımın başına geçen Alvaro Arbeloa ile birlikte fiziksel performans antrenörü Antonio Pintus da göreve başladı.

Antonio Pintus’un geri dönüşüyle Real Madrid antrenmanlarından renkli görüntüler gelmeye başladı.

Real Madrid, yüksek yoğunluklu antrenmanlarda kullanılan hipoksi maskeleriyle çalıştı. Bu maskeler, oyuncuların performans verilerini ölçmek ve bireysel çalışma programı geliştirmek için kullanılıyor.

Pintus’un açıklamasına göre bu maskeler, futbolcular üzerinde en verimli şekilde çalışmayı sağlamak için bireysel performansı ölçmeye yarıyor. Arda Güler ve diğer Real Madridli futbolcular maskelerle koşmaya çalışırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

