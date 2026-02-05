Real Madrid’de Antonio Pintus Kuralları Geri Döndü: Antrenmanlar Maske ile Yapıldı
Real Madrid’de Xabi Alonso ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Alvaro Arbeloa geçti. Arbeloa ile birlikte daha önce de Real Madrid’de görev yapan fiziksel performans antrenörü Antonio Pintus da geri döndü. Pintus’un dönüşüyle birlikte futbolcular, performans verilerini ölçmeye yarayan maskelerle antrenman yaptı.
Real Madrid, ligde Barcelona’nın gerisinde kalınca sezon başında büyük umutlarla takımın başına geçen Xabi Alonso ile yollarını ayırmıştı.
