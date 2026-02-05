Real Madrid’de Antonio Pintus Kuralları Geri Döndü: Antrenmanlar Maske ile Yapıldı

Alonso’nun yerine takımın başına geçen Alvaro Arbeloa ile birlikte fiziksel performans antrenörü Antonio Pintus da göreve başladı.

Antonio Pintus’un geri dönüşüyle Real Madrid antrenmanlarından renkli görüntüler gelmeye başladı.

Real Madrid, yüksek yoğunluklu antrenmanlarda kullanılan hipoksi maskeleriyle çalıştı. Bu maskeler, oyuncuların performans verilerini ölçmek ve bireysel çalışma programı geliştirmek için kullanılıyor.

Pintus’un açıklamasına göre bu maskeler, futbolcular üzerinde en verimli şekilde çalışmayı sağlamak için bireysel performansı ölçmeye yarıyor. Arda Güler ve diğer Real Madridli futbolcular maskelerle koşmaya çalışırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.