Alperen Şengün Maçta Kadın Hakeme Küfür Ettiği Gerekçesiyle Oyundan Atıldı

Alperen Şengün Maçta Kadın Hakeme Küfür Ettiği Gerekçesiyle Oyundan Atıldı

İsmail Kahraman
05.02.2026 - 15:03

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Boston Celtics maçının son çeyreğinde kadın hakeme küfür ettiği gerekçesiyle teknik faul alarak oyundan atıldı.

Beklediği faul çalınmayınca hakeme tepki gösterdi.

Beklediği faul çalınmayınca hakeme tepki gösterdi.

Houston Rockets’ın Boston Celtics’e mağlup olduğu karşılaşmada önce Rockets koçu Ime Udoka, üçüncü çeyreğin sonlarında oyundan atıldı.

Mücadelede 13 sayı, 9 ribaund ve 3 asist ile oynayan Alperen Şengün ise beklediği faul çalınmayınca maçın kadın hakemine tepki gösterdi. Alperen, hakeme küfür ettiği gerekçesiyle oyun dışında kaldı.

