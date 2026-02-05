Alperen Şengün Maçta Kadın Hakeme Küfür Ettiği Gerekçesiyle Oyundan Atıldı

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Boston Celtics maçının son çeyreğinde kadın hakeme küfür ettiği gerekçesiyle teknik faul alarak oyundan atıldı.
Beklediği faul çalınmayınca hakeme tepki gösterdi.
