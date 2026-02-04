Ressam Bob Ross'un 3 Tablosu İçin Milyonlar Ödendi

27 Ocak 2026’da Bonhams’ın “Americana: Crafting a Nation” başlıklı müzayedesinde, Türkiye’de TRT’de yayınlanan Resim Sevinci ile tanınan Bob Ross’un üç tablosu toplamda 1 milyon doları aşan bedelle satıldı. Change of Seasons, Babbling Brook ve Valley View adlı eserler, tahminlerin çok üzerinde fiyatlara alıcı buldu.

Müzayedede en dikkat çeken parça olan Change of Seasons (1990), yaklaşık 60 bin dolar olarak öngörülen değerinin 13 katını aşarak 787 bin 900 dolara alıcı buldu. Babbling Brook 279 bin 900 dolara, Valley View ise 203 bin 700 dolara satılarak beklentilerin üzerinde fiyatlara ulaştı.