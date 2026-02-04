onedio
Ressam Bob Ross'un 3 Tablosu İçin Milyonlar Ödendi

Hakan Karakoca
05.02.2026 - 00:18

“Belki burada birkaç mutlu ağaç vardır” gibi unutulmaz sözleriyle tanınan ressam Bob Ross’un üç tablosu, ABD’de düzenlenen bir müzayedede beklentilerin çok üzerinde bedellerle satıldı. Elde edilen gelirin kamu yayıncılığına aktarılacağı açıklandı.

27 Ocak 2026’da Bonhams’ın “Americana: Crafting a Nation” başlıklı müzayedesinde, Türkiye’de TRT’de yayınlanan Resim Sevinci ile tanınan Bob Ross’un üç tablosu toplamda 1 milyon doları aşan bedelle satıldı. Change of Seasons, Babbling Brook ve Valley View adlı eserler, tahminlerin çok üzerinde fiyatlara alıcı buldu.

Müzayedede en dikkat çeken parça olan Change of Seasons (1990), yaklaşık 60 bin dolar olarak öngörülen değerinin 13 katını aşarak 787 bin 900 dolara alıcı buldu. Babbling Brook 279 bin 900 dolara, Valley View ise 203 bin 700 dolara satılarak beklentilerin üzerinde fiyatlara ulaştı.

Satıştan elde edilen gelir, American Public Television (APT) aracılığıyla ABD’deki kamu televizyonu istasyonlarının finansmanına aktarılacak. Açık artırma, 2025’teki federal fon kesintilerinin ardından kamu yayıncılığını desteklemek amacıyla düzenlenen müzayede serisinin bir parçası olarak gerçekleştirildi. Bob Ross Inc. Başkanı, sanatçının eserlerine ilginin sürdüğünü, mirasının yeni kuşaklara ilham verdiğini ve bu satışın kamu televizyonlarına “önemli bir katkı” sunacağını ifade etti.

