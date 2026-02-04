Ürünleri Zincir Marketlerde Satılan Marka Milyarlarca Liraya Satılıyor

Yapılan açıklamada, satışa ilişkin imzalanan metnin bağlayıcı değil ön protokol niteliğinde olduğu, işlemin tamamlanmasının bazı şartların yerine getirilmesine bağlı bulunduğu vurgulandı. Buna göre alıcı şirket, ön anlaşmada yer aldığı şekilde Seğmen Kardeşler’in yüzde 74,85’lik hissesi için 5 milyar 157 milyon TL ödeme yapacak. Anlaşmada şirketin toplam piyasa değeri ise 6,89 milyar TL olarak belirlendi.