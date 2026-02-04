Ürünleri Zincir Marketlerde Satılan Marka Milyarlarca Liraya Satılıyor
Borsa İstanbul’da işlem gören gıda şirketi Seğmen Kardeşler’in çoğunluk hisseleri için satış süreci başladı. Şirkete ait yüzde 74,85 oranındaki payın devri için ön protokol imzalanırken, alıcı tarafın kimliği henüz açıklanmadı. Reçel, marmelat, fındık ezmesi ve bal gibi ürünleriyle zincir marketlerde yer alan Seğmen Kardeşler için yapılan anlaşmada şirketin toplam değeri 6,89 milyar TL olarak belirlendi.
Ön protokol imzalandı.
