onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ürünleri Zincir Marketlerde Satılan Marka Milyarlarca Liraya Satılıyor

Ürünleri Zincir Marketlerde Satılan Marka Milyarlarca Liraya Satılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.02.2026 - 21:46

Borsa İstanbul’da işlem gören gıda şirketi Seğmen Kardeşler’in çoğunluk hisseleri için satış süreci başladı. Şirkete ait yüzde 74,85 oranındaki payın devri için ön protokol imzalanırken, alıcı tarafın kimliği henüz açıklanmadı. Reçel, marmelat, fındık ezmesi ve bal gibi ürünleriyle zincir marketlerde yer alan Seğmen Kardeşler için yapılan anlaşmada şirketin toplam değeri 6,89 milyar TL olarak belirlendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ön protokol imzalandı.

Ön protokol imzalandı.

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim’den yapılan açıklamada, aralarında Yusuf Seğmen, Ömer Seğmen, Neval Elaldırsın, Emine Seğmen, Emine Yaka, Nihal Özcanlı ve Meral Yıldırım’ın da yer aldığı hissedarların, şirketteki yüzde 74,85 oranındaki paylarını devretmek üzere ön protokol imzaladığı bildirildi. Açıklamada, satışa ilişkin ön anlaşmanın karşı tarafına dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Seğmen Kardeşler'in toplam değeri 6,89 milyar TL belirlendi.

Seğmen Kardeşler'in toplam değeri 6,89 milyar TL belirlendi.

Yapılan açıklamada, satışa ilişkin imzalanan metnin bağlayıcı değil ön protokol niteliğinde olduğu, işlemin tamamlanmasının bazı şartların yerine getirilmesine bağlı bulunduğu vurgulandı. Buna göre alıcı şirket, ön anlaşmada yer aldığı şekilde Seğmen Kardeşler’in yüzde 74,85’lik hissesi için 5 milyar 157 milyon TL ödeme yapacak. Anlaşmada şirketin toplam piyasa değeri ise 6,89 milyar TL olarak belirlendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın