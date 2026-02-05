Eden Hazard'dan Kenan Yıldız'a Real Madridli Övgü Geldi

Hazard, Chelsea’de görmek istediği futbolcularla ilgili yöneltilen soruya yanıt verirken Kenan Yıldız’ın adını öne çıkardı. Milli oyuncunun oyun stilinin Real Madrid’e daha uygun olduğunu vurgulayan Hazard, görüşlerini şu sözlerle ifade etti:

'Çocuklarım Kenan Yıldız’a bayılıyor. Onun hareketlerinin olduğu videoları sürekli izliyorlar ve Premier Lig’de görmeyi umuyorlar ama bana kalırsa o daha çok Real Madrid tipi bir oyuncu.'