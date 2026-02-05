onedio
Eden Hazard'dan Kenan Yıldız'a Real Madridli Övgü Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.02.2026 - 00:35

Eden Hazard, Kenan Yıldız’la ilgili düşüncelerini dile getirdi ve “Çocuklarım Kenan Yıldız’a hayran. Onu Premier Lig’de izlemek istiyorlar ama bana göre oyun tarzı Real Madrid’e daha çok yakışıyor.” ifadelerini kullandı.

"Real Madrid tipi oyuncu"

Hazard, Chelsea’de görmek istediği futbolcularla ilgili yöneltilen soruya yanıt verirken Kenan Yıldız’ın adını öne çıkardı. Milli oyuncunun oyun stilinin Real Madrid’e daha uygun olduğunu vurgulayan Hazard, görüşlerini şu sözlerle ifade etti:

'Çocuklarım Kenan Yıldız’a bayılıyor. Onun hareketlerinin olduğu videoları sürekli izliyorlar ve Premier Lig’de görmeyi umuyorlar ama bana kalırsa o daha çok Real Madrid tipi bir oyuncu.'

Mourinho'ya da övgüler dizdi.

Hazard, kariyerinde çalıştığı teknik adamlar arasında en iyisinin José Mourinho olduğunu dile getirdi. Mourinho’nun oyuncularla kurduğu bağa dikkat çeken Hazard, deneyimini şu sözlerle anlattı:

'İtalyan değil ama onu iyi tanıyorsunuz: Mourinho, olağanüstü bir iletişimci. Düşünme biçimi ve düşüncelerini oyunculara aktarma şekli inanılmaz' dedi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
