onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Kocaelispor - Beşiktaş Maçında Bir Taraftar Hayatını Kaybetti

Kocaelispor - Beşiktaş Maçında Bir Taraftar Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.02.2026 - 23:36

Beşiktaş karşılaşmasında tribünden düşerek ağır yaralanan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi kulüp kamuoyuyla paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kocaelispor, taraftarıyla ilgili taziye yayınladı.

Kocaelispor, taraftarıyla ilgili taziye yayınladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün oynanan Kocaelispor–Beşiktaş karşılaşmasında tribünden düşerek yaralanan taraftar Harda Kaçmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Acı haberi Kocaelispor duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Maalesef Harda’yı kaybettik…

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Seni asla unutmayacağız Harda…'

Beşiktaş da taziye paylaşımı yaptı:

Beşiktaş da taziye paylaşımı yaptı:

'Kocaelispor maçı sırasında tribünden düşerek ağır yaralanan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Harda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, tüm Kocaelispor ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın