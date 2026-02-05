Kocaelispor - Beşiktaş Maçında Bir Taraftar Hayatını Kaybetti
Beşiktaş karşılaşmasında tribünden düşerek ağır yaralanan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi kulüp kamuoyuyla paylaştı.
Kocaelispor, taraftarıyla ilgili taziye yayınladı.
Beşiktaş da taziye paylaşımı yaptı:
