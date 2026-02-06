onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hollanda'da Kurulan Üçlü Koalisyonda İlginç İsimler Yer Aldı

Hollanda'da Kurulan Üçlü Koalisyonda İlginç İsimler Yer Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.02.2026 - 18:28

Hollanda’da hükümet kurma süreci tamamlanırken, 38 yaşındaki Filistin yanlısı Rob Jetten ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu. Tunceli kökenli Dilan Yeşilgöz ise Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Azınlık hükümeti konusunda uzlaşmaya varan Demokrat 66 (D66), Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) arasında bakanlık ve müsteşarlık dağılımı netleşti.

Kürt siyasetçi ve VVD lideri Dilan Yeşilgöz, X platformundaki hesabından partiler arasında varılan mutabakat doğrultusunda oluşturulan görev listesini paylaşarak, yeni hükümette Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görev alacağını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun uğraşlar sonunda azınlık hükümeti kuruldu.

Uzun uğraşlar sonunda azınlık hükümeti kuruldu.

Kabinede yer alan diğer partilerin bakanlık atamalarının ise henüz resmen açıklanmadığı belirtildi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, D66’lı Rianne Letschert’in Eğitim Bakanı olması bekleniyor. Ayrıca Dış Ticaret ve Kalkınma, yeni kurulan İklim ve Yeşil Büyüme, Tarım, Balıkçılık, Gıda ve Doğa, Sosyal İşler ve İstihdam ile Konut ve Mekânsal Planlama bakanlıklarının da D66’nın sorumluluğunda olacağı ifade ediliyor.

Haberde, Dışişleri, İçişleri ve Devlet İlişkileri, Ekonomi ile İltica ve Göç bakanlıklarının CDA’ya verildiği; Halk Sağlığı, Refah ve Spor, yeni kurulan Çalışma ve Katılım ile Altyapı ve Su Yönetimi bakanlıklarının ise VVD tarafından üstlenileceği kaydedildi.

Azınlık hükümetinin 23 Şubat’ta resmen göreve başlamasının beklendiği aktarıldı.

Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Ankara'da doğdu ailesiyle Hollanda'ya göç etti.

Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Ankara'da doğdu ailesiyle Hollanda'ya göç etti.

Dilan Yeşilgöz-Zegerius, 18 Haziran 1977’de Ankara’da, Tuncelili bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve genç yaşta ailesiyle Hollanda’ya göç etti. Annesi Fatma Özgümüş Hollanda Mülteci Örgütü’nde görev yaparken, babası Yücel Yeşilgöz 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesinde DİSK’te sendikacı olarak çalıştı.

Hollanda’da eğitimini tamamlayan Yeşilgöz-Zegerius, Vrije Universiteit Amsterdam’da sosyal ve kültürel bilimler alanında yüksek lisans yaptı. Siyasi kariyerine Sosyalist Parti’de başlayan, daha sonra VVD’ye katılan Yeşilgöz-Zegerius, Amsterdam Belediye Meclisi’nin ardından 2017’de Temsilciler Meclisi’ne seçildi. Adalet, güvenlik, iklim ve enerji politikalarında öne çıktı; 2022’de Adalet ve Güvenlik Bakanı oldu. Mark Rutte’nin istifası sonrası VVD liderliğine aday olan Yeşilgöz-Zegerius, 14 Ağustos’ta partinin yeni lideri seçildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın