Hollanda'da Kurulan Üçlü Koalisyonda İlginç İsimler Yer Aldı
Hollanda’da hükümet kurma süreci tamamlanırken, 38 yaşındaki Filistin yanlısı Rob Jetten ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu. Tunceli kökenli Dilan Yeşilgöz ise Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.
Azınlık hükümeti konusunda uzlaşmaya varan Demokrat 66 (D66), Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) arasında bakanlık ve müsteşarlık dağılımı netleşti.
Kürt siyasetçi ve VVD lideri Dilan Yeşilgöz, X platformundaki hesabından partiler arasında varılan mutabakat doğrultusunda oluşturulan görev listesini paylaşarak, yeni hükümette Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görev alacağını açıkladı.
Uzun uğraşlar sonunda azınlık hükümeti kuruldu.
Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Ankara'da doğdu ailesiyle Hollanda'ya göç etti.
