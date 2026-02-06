Hollanda'da Kurulan Üçlü Koalisyonda İlginç İsimler Yer Aldı

Kabinede yer alan diğer partilerin bakanlık atamalarının ise henüz resmen açıklanmadığı belirtildi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, D66’lı Rianne Letschert’in Eğitim Bakanı olması bekleniyor. Ayrıca Dış Ticaret ve Kalkınma, yeni kurulan İklim ve Yeşil Büyüme, Tarım, Balıkçılık, Gıda ve Doğa, Sosyal İşler ve İstihdam ile Konut ve Mekânsal Planlama bakanlıklarının da D66’nın sorumluluğunda olacağı ifade ediliyor.

Haberde, Dışişleri, İçişleri ve Devlet İlişkileri, Ekonomi ile İltica ve Göç bakanlıklarının CDA’ya verildiği; Halk Sağlığı, Refah ve Spor, yeni kurulan Çalışma ve Katılım ile Altyapı ve Su Yönetimi bakanlıklarının ise VVD tarafından üstlenileceği kaydedildi.

Azınlık hükümetinin 23 Şubat’ta resmen göreve başlamasının beklendiği aktarıldı.