Arda Güler, Hakkında Açıklamalar Yapan Eski Hocası Serhat Pekmezci'yi Yalanladı
Arda Güler’i altyapı döneminde keşfeden Fenerbahçe’nin eski Scout Şefi Serhat Pekmezci, genç oyuncunun Real Madrid kariyerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Pekmezci, Arda’nın İspanyol devinde bazı oyuncular tarafından dışlandığını ve yeterince sahiplenilmediğini öne sürdü.
Bu durumun genç futbolcu üzerinde ciddi bir psikolojik baskı yarattığını savunan Pekmezci, “Arda Güler şu anda Real Madrid'de çok ciddi mobbing yiyor. Orada bir oyuncu grubu var, Arda'yı bir türlü benimseyemediler. Maalesef egosu çok yüksek oyuncular” dedi.
Arda Güler, Marca'nın manşetine taşındı.
Arda Güler, sosyal medya hesabındaki "Topluluk" alanında konuyla ilgili açıklama yaptı:
