Arda Güler, Hakkında Açıklamalar Yapan Eski Hocası Serhat Pekmezci'yi Yalanladı

Arda Güler, Hakkında Açıklamalar Yapan Eski Hocası Serhat Pekmezci'yi Yalanladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.02.2026 - 18:52

Arda Güler’i altyapı döneminde keşfeden Fenerbahçe’nin eski Scout Şefi Serhat Pekmezci, genç oyuncunun Real Madrid kariyerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Pekmezci, Arda’nın İspanyol devinde bazı oyuncular tarafından dışlandığını ve yeterince sahiplenilmediğini öne sürdü.

Bu durumun genç futbolcu üzerinde ciddi bir psikolojik baskı yarattığını savunan Pekmezci, “Arda Güler şu anda Real Madrid'de çok ciddi mobbing yiyor. Orada bir oyuncu grubu var, Arda'yı bir türlü benimseyemediler. Maalesef egosu çok yüksek oyuncular” dedi.

Arda Güler, Marca'nın manşetine taşındı.

Arda Güler, Marca'nın manşetine taşındı.

Serhat Pekmezci'nin bu açıklamaları İspanya'da geniş yankı bulurken, birçok gazete gibi dünyaca ünlü Marca gazetesi de konuyu manşetten duyurdu. Real Madrid taraftarları içinde de ses getiren iddialara Arda Güler'den yanıt geldi.

Arda Güler, sosyal medya hesabındaki "Topluluk" alanında konuyla ilgili açıklama yaptı:

Arda Güler, sosyal medya hesabındaki "Topluluk" alanında konuyla ilgili açıklama yaptı:

'Kariyerimin başlangıcında önemli bir rol oynayan Sayın Serhat Pekmezci'nin açıklamalarını üzüntüyle takip ettim. İlk günden itibaren Real Madrid'de herkes tarafından sıcak bir şekilde karşılandım. Burasını hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid'in oyuncusu olmaktan gurur duyuyorum. Bu armayı uzun yıllar taşımak istiyorum. Çok güçlü bir takımımız var. Takım arkadaşlarımla birlikte soyunma odasını paylaşmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Dolayısıyla bu konuyla ilgili haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum.'

