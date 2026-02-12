Arda Güler, Hakkında Açıklamalar Yapan Eski Hocası Serhat Pekmezci'yi Yalanladı

'Kariyerimin başlangıcında önemli bir rol oynayan Sayın Serhat Pekmezci'nin açıklamalarını üzüntüyle takip ettim. İlk günden itibaren Real Madrid'de herkes tarafından sıcak bir şekilde karşılandım. Burasını hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid'in oyuncusu olmaktan gurur duyuyorum. Bu armayı uzun yıllar taşımak istiyorum. Çok güçlü bir takımımız var. Takım arkadaşlarımla birlikte soyunma odasını paylaşmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Dolayısıyla bu konuyla ilgili haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum.'