Futboldaki Sevkler Devam Ediyor: 510 İsmin İçinde Kritik İsimler Yer Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
12.02.2026 - 21:18

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması çerçevesinde son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapmış 510 kişiyi daha tedbirli şekilde PFDK’ya sevk etti. Sevk edilenler arasında Fenerbahçe ve Galatasaray’dan bazı kulüp personellerinin de bulunduğu belirtildi.

510 yeni isim PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:  

'Yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde 'Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı' olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.'

İki büyük kulüpten isimler de yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bahis soruşturması kapsamında sevk ettiği isimler arasında dikkat çeken kulüp görevlileri de yer aldı.

Galatasaray Takım Doktoru Abdullah Yener İnce, bahis oynadığı iddiasıyla tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Fenerbahçe Tercümanı Saruhan Karaman’ın da aynı gerekçeyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiği açıklandı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
