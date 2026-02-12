Futboldaki Sevkler Devam Ediyor: 510 İsmin İçinde Kritik İsimler Yer Aldı

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

'Yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde 'Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı' olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.'