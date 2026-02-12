Futboldaki Sevkler Devam Ediyor: 510 İsmin İçinde Kritik İsimler Yer Aldı
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması çerçevesinde son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapmış 510 kişiyi daha tedbirli şekilde PFDK’ya sevk etti. Sevk edilenler arasında Fenerbahçe ve Galatasaray’dan bazı kulüp personellerinin de bulunduğu belirtildi.
510 yeni isim PFDK'ya sevk edildi.
İki büyük kulüpten isimler de yer aldı.
