

TMSF, Kayyum Olarak Yönettiği Bankayı 17 Şubat'ta Satıyor

15.02.2026 - 20:23

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa sunulan Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası için ihale takvimi güncellendi. Bankanın yüzde 97 oranındaki hissesinin devrine ilişkin ihale, 17 Şubat 2026 tarihinde yapılacak.

İki ay ertelenmişti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak yönettiği Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası paylarının satış sürecinde takvim revize edildi. Daha önce 2025 yılının son günleri olarak açıklanan kritik tarihler yaklaşık iki ay ertelendi.

Duyuruya göre, bankanın mali tablolarını incelemek ve yerinde ziyaret gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar için süre Şubat ayına kadar uzatıldı. Böylece potansiyel alıcıların daha kapsamlı bir değerlendirme yapmasının önü açıldı.

İhale 17 Şubat'ta...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından açıklanan yeni takvime göre, ihaleye katılacak yatırımcıların tekliflerini içeren kapalı zarfları en geç 16 Şubat 2026 saat 19.00’a kadar teslim etmesi gerekiyor. Açık artırma ve ihale ise 17 Şubat 2026 saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Süreç, TMSF’nin İstanbul Şişli’deki merkez binasında yapılacak.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
