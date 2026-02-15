TMSF, Kayyum Olarak Yönettiği Bankayı 17 Şubat'ta Satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak yönettiği Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası paylarının satış sürecinde takvim revize edildi. Daha önce 2025 yılının son günleri olarak açıklanan kritik tarihler yaklaşık iki ay ertelendi.

Duyuruya göre, bankanın mali tablolarını incelemek ve yerinde ziyaret gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar için süre Şubat ayına kadar uzatıldı. Böylece potansiyel alıcıların daha kapsamlı bir değerlendirme yapmasının önü açıldı.