TMSF, Kayyum Olarak Yönettiği Bankayı 17 Şubat'ta Satıyor
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa sunulan Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası için ihale takvimi güncellendi. Bankanın yüzde 97 oranındaki hissesinin devrine ilişkin ihale, 17 Şubat 2026 tarihinde yapılacak.
İki ay ertelenmişti.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
