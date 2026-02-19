ŞOK'a Türk Kahve Makinesi Geliyor! 21 Şubat 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 21 - 24 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 - 24 Şubat 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dokulu Wellsoft Bebek Battaniyesi 169 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8'li Blok Çiçek Seti 799 TL
Hoover Kurutmalı Çamaşır Makinesi 25.149 TL
Kiwi Elektrikli Semaver 1.599 TL
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın