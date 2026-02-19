onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
ŞOK'a Türk Kahve Makinesi Geliyor! 21 Şubat 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Türk Kahve Makinesi Geliyor! 21 Şubat 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
19.02.2026 - 16:29 Son Güncelleme: 19.02.2026 - 16:31

ŞOK 21 - 24 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 - 24 Şubat 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dokulu Wellsoft Bebek Battaniyesi 169 TL

Dokulu Wellsoft Bebek Battaniyesi 169 TL

  • Lisanslı Çocuk Pijama Takımı 299 TL 

  • Lisanslı Pijama Takımı 299 TL 

  • Wellsoft Bebek Battaniyesi 139 TL 

  • Dinarsu Tek Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 399 TL 

  • Dinarsu Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 449 TL 

  • Bebek Atlet Body 75 TL

  • Bebek Jakarlı Kısa Kol Body 89,95 TL 

  • Kadın Viskon Tek Alt 179 TL 

  • Kadın / Erkek Kaymaz Terlik 100 TL 

  • Fakir Oto Cam Suyu 79,95 TL 

  • Fakir Radyatör Antifrizi 129 TL

8'li Blok Çiçek Seti 799 TL

8'li Blok Çiçek Seti 799 TL

  • Uzaktan Kumandalı Metal Mini Yarış Arabası 399 TL 

  • 40 parça Manyetik Yapı Blokları 499 TL 

  • Dinazor ve Çek Bırak Araba 249 TL 

  • Çek Bırak Tır 249 TL 

  • Mutfak Oyun Hamur Seti 199 TL 

  • Dino Oyuncak Projeksiyon 199 TL 

  • Tırmanan Gösteri Aracı 119 TL 

  • Yaylı Top Atar 349 TL 

  • İki Katlı Mutfak Seti 149 TL

  • Pilli Balık Tutma Oyunu 349 TL 

  • Hot Wheels Monster Trucks Arabalar 79,95 TL 

  • Barbie Seyahatte Chelsea Bebek ve Aksesuarları 399 TL 

  • Dinazor Taşıyıcı Traktör 149 TL 

  • 2'li Stumble Guys Araba 129 TL 

  • Jet Uçağı 149 TL 

  • 2'li İnşaat Araçları 349 TL

  • Akrobat Karınca 119 TL 

  • Toysan Asansörlü Garaj Seti 599 TL

Çok sevilen oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Hoover Kurutmalı Çamaşır Makinesi 25.149 TL

Hoover Kurutmalı Çamaşır Makinesi 25.149 TL

  • Hoover Beyaz Ankastre Fırın 8.799 TL

  • Dijitsu 90 Litre Tezgah Altı Mini Buzdolabı 6.299 TL

  • Torima Dijital Video Kayıt Çocuk Kamerası 999 TL

  • Piranha Akıllı Çocuk Saati 1.999 TL

  • Nespresso F541 Lattissima Kapsül Kahve Makinesi 19.799 TL

  • Dijitech 55 4K UHD QLED Google Tv 16.499 TL

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kiwi Elektrikli Semaver 1.599 TL

Kiwi Elektrikli Semaver 1.599 TL

  • Korkmaz Moderna Türk Kahve Makinesi 2.399 TL

  • Arzum Starblend Multi Blender Seti 2.099 TL

  • Tefal Choppeo Rondo 2.699 TL

  • Xiaomi S101 Siyah Islak Kuru Tıraş Makinesi 1.099 TL

  • Xiaomi Salınımlı Elektrikli Şarjlı Diş Fırçası 999 TL

  • Xiaomi Mi Ionic 1600 W Saç Kurutma Makinesi 1.649 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın