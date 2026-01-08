onedio
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un İlgilendiği Adem Yeşilyurt, Acun Ilıcalı'nın Takımına Gidiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.01.2026 - 17:21

Karşıyaka’nın genç forveti Adem Yeşilyurt, Avrupa’ya açılan kapıyı araladı. Başkan Metin Aygün Cicibaş, oyuncunun Slovenya temsilcisi Maribor ile temel anlaşmaya vardığını duyurdu. Yeşilyurt, sezon sonuna kadar Karşıyaka’da mücadele etmeye devam edecek; transfer ise yönetim kurulunun onayıyla resmiyet kazanacak.

Kaynak - Ajansspor/Salim Manav

Karşıyaka’nın genç hücumcusu Adem Yeşilyurt, bu sezon gösterdiği etkileyici performansın ardından Avrupa yolunu seçmeye hazırlanıyor. 18 yaşındaki oyuncu, Trendyol Süper Lig ekipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin radarında olmasına rağmen kariyerini yurt dışında sürdürmeyi tercih etti.

Başkan Metin Aygün Cicibaş, Yeşilyurt’un transferi için Slovenya ekibi Maribor ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Anlaşma gereği genç oyuncu, sezon sonuna kadar Karşıyaka formasıyla sahaya çıkmaya devam edecek.

Transferdeki şartlar, Karşıyaka’nın geleceğini güvence altına alacak şekilde belirlendi. Bonservis anlaşmasının yanı sıra, Adem Yeşilyurt’un Acun Ilıcalı'nın takımı Maribor’dan başka bir takıma satılması durumunda Karşıyaka’nın yüzde 50 pay alacağı ifade edildi. Ayrıca, oyuncu Maribor’dan Ilıcalı'nın bir başka takımı Hull City’ye transfer olursa kulübe 3 milyon Euro ödeneceği kaydedildi.

Transfer süreci, bugün saat 18.00’de yapılacak yönetim kurulu toplantısında onaylanırsa imza süreci başlayacak. Başkan Metin Aygün Cicibaş, genç futbolcunun Avrupa macerasının hem oyuncu hem de kulüp için büyük önem taşıdığını belirtti.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
