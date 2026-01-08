Fenerbahçe ve Trabzonspor'un İlgilendiği Adem Yeşilyurt, Acun Ilıcalı'nın Takımına Gidiyor

Transferdeki şartlar, Karşıyaka’nın geleceğini güvence altına alacak şekilde belirlendi. Bonservis anlaşmasının yanı sıra, Adem Yeşilyurt’un Acun Ilıcalı'nın takımı Maribor’dan başka bir takıma satılması durumunda Karşıyaka’nın yüzde 50 pay alacağı ifade edildi. Ayrıca, oyuncu Maribor’dan Ilıcalı'nın bir başka takımı Hull City’ye transfer olursa kulübe 3 milyon Euro ödeneceği kaydedildi.

Transfer süreci, bugün saat 18.00’de yapılacak yönetim kurulu toplantısında onaylanırsa imza süreci başlayacak. Başkan Metin Aygün Cicibaş, genç futbolcunun Avrupa macerasının hem oyuncu hem de kulüp için büyük önem taşıdığını belirtti.