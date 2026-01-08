Fenerbahçe ve Trabzonspor'un İlgilendiği Adem Yeşilyurt, Acun Ilıcalı'nın Takımına Gidiyor
Karşıyaka’nın genç forveti Adem Yeşilyurt, Avrupa’ya açılan kapıyı araladı. Başkan Metin Aygün Cicibaş, oyuncunun Slovenya temsilcisi Maribor ile temel anlaşmaya vardığını duyurdu. Yeşilyurt, sezon sonuna kadar Karşıyaka’da mücadele etmeye devam edecek; transfer ise yönetim kurulunun onayıyla resmiyet kazanacak.
Fenerbahçe ve Trabzonspor istedi Maribor aşama kaydetti.
Transfer şartları da belli oldu.
