ÖTV Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi mi? ÖTV Matrahı Değişti mi, Hangi Araçları Kapsıyor?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yeni düzenleme TBMM’de kabul edildi. ÖTV düzenlemeleri yakından takip ediliyor. Yeni düzenlemenin kabul edilmesinin ardından araç sahipleri detayları araştırıyor. Peki ÖTV düzenlemesinde son durum ne? ÖTV Düzenlemesi yürürlüğe girdi mi? ÖTV matrahı değişti mi, hangi araçları kapsıyor?
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ÖTV düzenlemesinde son durum.
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ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi?
ÖTV matrahı değişti mi, hangi araçları kapsıyor?
ÖTV oranları ne?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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