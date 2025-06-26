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ÖTV Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi mi? ÖTV Matrahı Değişti mi, Hangi Araçları Kapsıyor?

ÖTV Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi mi? ÖTV Matrahı Değişti mi, Hangi Araçları Kapsıyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.06.2025 - 16:39

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yeni düzenleme TBMM’de kabul edildi. ÖTV düzenlemeleri yakından takip ediliyor. Yeni düzenlemenin kabul edilmesinin ardından araç sahipleri detayları araştırıyor. Peki ÖTV düzenlemesinde son durum ne? ÖTV Düzenlemesi yürürlüğe girdi mi? ÖTV matrahı değişti mi, hangi araçları kapsıyor?

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ÖTV düzenlemesinde son durum.

ÖTV düzenlemesinde son durum.

Araçlarda ÖTV ile ilgili yapılan yeni düzenleme, son dakika gelişmeleri arasında vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve bazı diğer yasalarda değişiklik öngören teklif kapsamında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili maddeler Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Yeni düzenleme ile birlikte; bazı fosil yakıtla çalışan binek araçlar ile hem elektrikli motor hem de içten yanmalı motor barındıran hibrit araçların ÖTV matrah sınırlarında ve vergi oranlarında güncellemeye gidildi. Yapılan değişiklik doğrultusunda, bu araçlarda uygulanacak ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişebilecek.

ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi?

ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ÖTV düzenlemesi 25 Haziran’da kabul edildi. ÖTV düzenlemesinin kabul edilmesi yürürlüğe girme anlamına gelmiyor. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla ÖTV düzenlemesi yasalaşacak.

ÖTV matrahı değişti mi, hangi araçları kapsıyor?

ÖTV matrahı değişti mi, hangi araçları kapsıyor?

Motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre belirlenen ÖTV oranları, yeni düzenlemeyle birlikte yüzde 80 ila yüzde 220 arasında farklılık gösterecek.

Öte yandan, kamyonet tipi araçlar arasında yer alan ve arazi taşıtı sınıfına giren, azami yük kapasitesi 3.500 kilogramı geçmeyen taşıtlarda ÖTV oranı sabit olarak yüzde 50 olacak.

Yerli üretimde katkı oranı en az yüzde 40 olan ürünler ile motosiklet, moped gibi eşya taşımaya uygun taşıtların; Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iç güvenlik veya savunma amacıyla yapılan ilk alımlarında ÖTV uygulanmayacak.

Ayrıca, LPG ve elektrik piyasalarına ilişkin bazı düzenlemeler de yasaya eklendi. Buna göre; LPG dağıtıcı firmalar, başka bir dağıtıcıdan toptan alım yapabilecek ancak bu ürünü üçüncü bir dağıtıcıya satamayacak.

Son olarak, benzinli ve dizel gibi içten yanmalı motorlu araçlar için geçerli olan yüzde 45, 50, 60 ve 70 gibi ara kademeli ÖTV oranları, yeni teklifin kabul edilmesi hâlinde kaldırılacak. Mevcut durumda ise, düşük matrah değerleri nedeniyle en küçük motor hacmine sahip araçlarda bile yüzde 80 ÖTV oranı uygulanmaya devam ediyor.

ÖTV oranları ne?

ÖTV oranları ne?

1.6 Litreye Kadar Motor Hacmine Sahip Araçlar için ÖTV Oranları

Mevcut ÖTV Oranları:

  • 0 – 184.000 TL matrah → %45

  • 184.000 – 220.000 TL matrah → %50

  • 220.000 – 250.000 TL matrah → %60

  • 250.000 – 280.000 TL matrah → %70

  • 280.000 TL üzeri → %80

 AKP'nin Yasa Teklifine Göre Yeni ÖTV Oranları:

  • 0 – 600.000 TL matrah → %80

  • 600.000 – 700.000 TL matrah → %80

  • 700.000 – 800.000 TL matrah → %80

  • 800.000 – 1.000.000 TL matrah → %80

  • 1.000.000 TL üzeri → %80

1.6 – 2.0 Litre Arası Motor Hacmine Sahip Araçlar İçin ÖTV Oranları

Mevcut ÖTV Oranları:

  • 0 – 228.000 TL matrah → %45

  • 228.000 – 350.000 TL matrah → %50

  • 350.000 TL üzeri → %80

Yeni Teklife Göre ÖTV Oranları:

  • 0 – 600.000 TL matrah → %80

  • 600.000 – 1.000.000 TL matrah → %80

  • 1.000.000 TL üzeri → %80

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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