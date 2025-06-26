ÖTV Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi mi? ÖTV Matrahı Değişti mi, Hangi Araçları Kapsıyor?

Motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre belirlenen ÖTV oranları, yeni düzenlemeyle birlikte yüzde 80 ila yüzde 220 arasında farklılık gösterecek.

Öte yandan, kamyonet tipi araçlar arasında yer alan ve arazi taşıtı sınıfına giren, azami yük kapasitesi 3.500 kilogramı geçmeyen taşıtlarda ÖTV oranı sabit olarak yüzde 50 olacak.

Yerli üretimde katkı oranı en az yüzde 40 olan ürünler ile motosiklet, moped gibi eşya taşımaya uygun taşıtların; Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iç güvenlik veya savunma amacıyla yapılan ilk alımlarında ÖTV uygulanmayacak.

Ayrıca, LPG ve elektrik piyasalarına ilişkin bazı düzenlemeler de yasaya eklendi. Buna göre; LPG dağıtıcı firmalar, başka bir dağıtıcıdan toptan alım yapabilecek ancak bu ürünü üçüncü bir dağıtıcıya satamayacak.

Son olarak, benzinli ve dizel gibi içten yanmalı motorlu araçlar için geçerli olan yüzde 45, 50, 60 ve 70 gibi ara kademeli ÖTV oranları, yeni teklifin kabul edilmesi hâlinde kaldırılacak. Mevcut durumda ise, düşük matrah değerleri nedeniyle en küçük motor hacmine sahip araçlarda bile yüzde 80 ÖTV oranı uygulanmaya devam ediyor.