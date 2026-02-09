onedio
Safari'de Bir Aslan Ailesinin Yanından Geçen Kadın Neden Onlara Saldırmadıklarını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
09.02.2026 - 09:10 Son Güncelleme: 09.02.2026 - 09:11

Safari, en ilginç ve heyecan verici turistik deneyimlerden biri. Gerçek anlamda doğanın kalbine bir yolculuk yapmanızı sağlayan bu macera uzun yıllardır devam eden bir etkinlik. Bu heyecan verici deneyim, doğaseverler için adeta cennet elbette. Fakat pek çok kişi bu deneyimden korkuyor ve safariyi deneyimlemeyi bir ihtimal olarak bile görmüyor. 

'susu_nl' safari sırasında aslan ailesi ile karşılaştığı anları paylaştı. Aslanların neden onlarla ilgilenmediğini merak edenler içinse, rehberinin yaptığı açıklamayı paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUc5Y0xDXWM/
Safari deneyimi yaşayan kadın rehberinin bu konu hakkında anlattıklarını aktardı;

1. “Büyük Metal Dev” Algısı 

Aslanlar ve diğer yırtıcılar, safari aracını (üzerindeki insanlarla birlikte) tek bir büyük canlı veya cansız bir nesne olarak görürler. Onlar için sen, kolun veya kameran ayrı birer varlık değilsin; o devasa, gürültülü ve metal kokan “şeyin” bir parçasısın. Bu “metal dev” onların av listesinde değil çünkü ne bir ceylana benziyor ne de kaçan bir av gibi hareket ediyor.

2. Silüeti Bozmamak

Yani aracın şeklini bozmamak:

* Neden ayağa kalkmıyoruz? Eğer araç içinde ayağa kalkarsan veya dışarı sarkarsan, o “büyük bütün” bozulur. Aslan o an senin araçtan bağımsız, küçük ve avlanabilir bir “insan” olduğunu fark edebilir

* Gürültü ve Hareket: Ani hareketler ve yüksek ses, hayvanı tehdit altında hissettirip savunma moduna geçirebilir. Sessiz kalarak, onlara “biz sadece buradayız ve zararsızız” diyoruz.

3. Alışkanlık (Habituation)

Masai Mara gibi bölgelerdeki hayvanlar, doğdukları günden beri bu yeşil ve bej renkli araçları görüyorlar. Araçların onlara zarar vermediğini, avlarını çalmadığını veya onları kovalamadığını kuşaktan kuşağa öğrenmiş durumdalar. Onlar için biz, manzaranın bir parçası olan, yenmeyen ve zararsız taşlar gibiyiz.

4. İnsan “Lezzetli” Bir Av Değil

Vahşi hayvanlar için avlanmak büyük bir enerji harcaması ve risk demektir. Doğal avları olan antiloplar ve zebralar varken, ne olduğu belirsiz, parfüm, deterjan ve ter gibi garip kokulara sahip bir canlıya saldırmak onlar için mantıklı bir risk değil.

Ayrıca Safari rehberinin özel notunu da paylaştı;

“ 'Aslanların gözlerinin içine uzun süre bakmayın' derler. Çünkü doğada dik dik bakmak bir meydan okumadır. Biz burada misafiriz, onlar ise ev sahibi. Bu saygı çerçevesinde kaldığınız sürece, dünyanın en vahşi hayvanıyla aranızda sadece bir metre varken bile kendinizi güvende hissedebilirsiniz.'

Yorum Yazın