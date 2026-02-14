onedio
Babaların Sevgililer Günü İçin Aldığı Önlemden Majör Depresyon Salgınına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
14.02.2026 - 18:29

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Yine de öyle demeyelim.

twitter.com

O yüzden miymiş...

twitter.com

Bazen iyi de gelmiyor mu?

Salgın var gibi.

twitter.com
👇

twitter.com

Yıkılmak için 14 Şubat'ı beklememiş.

twitter.com

Bir yerden sonra normalleşiyor.

Yapmak istediğimiz şeyi bir kişiden daha duymak istiyoruz sadece.

👇

twitter.com
Hepimiz Sarıbıyığız.

Neyseki artık evlerin kutudan hallice olduğunu biliyoruz.

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

