Oytun Erbaş'tan Akıllara Durgunluk Veren Yeni İddia: "Güneş Kremi Süren Erkeğin Çocuğu Olmaz!"
Prof. Dr. Oytun Erbaş’ı, genellikle gündem olan sıra dışı açıklamalarıyla tanıyoruz. Her defasında insanı şaşkına çeviren yorumlarıyla adından söz ettiren Erbaş, bu kez de “Güneş kremi süren erkeğin çocuğu olmaz” açıklamasıyla yine herkesi şaşırttı.
Oytun Erbaş, yine herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.
Oytun Erbaş: “Güneş kremi süren erkek kısırlaşır.”
