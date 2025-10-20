Oytun Erbaş'tan Akıllara Durgunluk Veren Yeni İddia: "Güneş Kremi Süren Erkeğin Çocuğu Olmaz!"

Prof. Dr. Oytun Erbaş, güneş kremi kullananları uyararak, güneş kremi süren erkeklerin kısırlaştığını iddia etti.

Bütün yüze sürülen maddelerin içerisine fitalat koyuluyor. Rujun içinde de var. Fitalat bir hormon bozucudur. Kadınlarda meme kanseri yapıyor. Erkeklerde ise testosteronun yapılmasını önlüyor. Direkt kadınlaşıyorsun meme çıkıyor. Eğer bunu kadın gebelikte yaparsa erkek bebek homoseksüel eğilimde doğuyor. Şu an bütün kozmetiklerde fitalat var. Anne ruju kullanan kızlar da erken adet oluyor.