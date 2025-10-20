onedio
Oytun Erbaş'tan Akıllara Durgunluk Veren Yeni İddia: "Güneş Kremi Süren Erkeğin Çocuğu Olmaz!"

Oytun Erbaş'tan Akıllara Durgunluk Veren Yeni İddia: "Güneş Kremi Süren Erkeğin Çocuğu Olmaz!"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.10.2025 - 12:00

Prof. Dr. Oytun Erbaş’ı, genellikle gündem olan sıra dışı açıklamalarıyla tanıyoruz. Her defasında insanı şaşkına çeviren yorumlarıyla adından söz ettiren Erbaş, bu kez de “Güneş kremi süren erkeğin çocuğu olmaz” açıklamasıyla yine herkesi şaşırttı.

Oytun Erbaş, yine herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.

Oytun Erbaş, yine herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Oytun Erbaş, güneş kremi kullananları uyararak, güneş kremi süren erkeklerin kısırlaştığını iddia etti.

Bütün yüze sürülen maddelerin içerisine fitalat koyuluyor. Rujun içinde de var. Fitalat bir hormon bozucudur. Kadınlarda meme kanseri yapıyor. Erkeklerde ise testosteronun yapılmasını önlüyor. Direkt kadınlaşıyorsun meme çıkıyor. Eğer bunu kadın gebelikte yaparsa erkek bebek homoseksüel eğilimde doğuyor. Şu an bütün kozmetiklerde fitalat var. Anne ruju kullanan kızlar da erken adet oluyor.

Oytun Erbaş: “Güneş kremi süren erkek kısırlaşır.”

