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16 Ekim Cuma Altın Fiyatları: Altın Bugün Ne Kadar?

16 Ekim Cuma Altın Fiyatları: Altın Bugün Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.10.2026 - 10:24
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Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın yüzde 0,29 artışla 6.654 liradan satılırken, ons altın 4.180 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD tahvil faizlerindeki sert düşüş ve Wall Street'teki yapay zeka satışları, sarı metale olan ilgiyi yeniden canlandırdı. İşte altın fiyatlarında son durum!

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Altın bugün ne kadar?

Altın bugün ne kadar?

Kapalıçarşı ve serbest piyasada güne hareketli başlayan altın, sabah saatlerinde 6.604 liraya kadar geriledikten sonra yönünü yukarı çevirdi. Gram altın gün içinde 6.666 lirayı test ederken, çeyrek altında ise satış fiyatı 10.839 lira olarak kaydedildi. Bigpara'nın 16 Ekim Cuma saat 09.55 verilerine göre serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle:

  • Gram altın: Alış 6.653,59 TL / Satış 6.654,48 TL

  • Çeyrek altın: Alış 10.770 TL / Satış 10.839 TL

  • Yarım altın: Alış 21.542 TL / Satış 21.674 TL

  • Tam altın: Alış 42.090,84 TL / Satış 42.921,08 TL

  • Cumhuriyet altını: Alış 42.972 TL / Satış 43.222 TL

  • Reşat altını: Alış 43.004,47 TL / Satış 43.254,95 TL

  • Ata altın: Alış 43.406,17 TL / Satış 44.500,99 TL

  • 22 ayar bilezik (gram): Alış 6.011 TL / Satış 6.071 TL

  • 18 ayar altın (gram): Satış 4.857,77 TL

  • 14 ayar altın (gram): Satış 4.810,21 TL

  • Gremse altın: Alış 105.227,09 TL / Satış 107.631,84 TL

  • Beşli altın: Alış 213.084,85 TL / Satış 217.238,57 TL

  • Has altın: Alış 6.620,32 TL / Satış 6.621,21 TL

  • Ons altın: Alış 4.179,94 dolar / Satış 4.180,49 dolar

Altın fiyatları neden hareketlendi?

Altın fiyatları neden hareketlendi?

Yapay zeka yatırımlarına yönelik kaygılar da tabloyu etkiledi. Wall Street'te başta çip üreticileri olmak üzere teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar, yatırımcıları güvenli liman arayışına itti. Öte yandan çarşamba günü beklentilerin üzerinde gelen ABD eylül enflasyonu altını önce aşağı çekmiş, ardından kayıplar telafi edilmişti. Bu veri, Fed'in ekim ayında faiz artırabileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Piyasaların şimdiki odağı Fed Başkanı Kevin Warsh. Warsh'ın Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantısında yapacağı açıklamalar, altın fiyatlarının kısa vadeli yönünü belirleyecek en önemli gelişme olarak görülüyor. Faiz artışına kapı aralayan bir mesaj altında baskı yaratabilirken, temkinli bir ton yükselişin sürmesine destek verebilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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