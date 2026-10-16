16 Ekim Cuma Altın Fiyatları: Altın Bugün Ne Kadar?
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Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın yüzde 0,29 artışla 6.654 liradan satılırken, ons altın 4.180 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD tahvil faizlerindeki sert düşüş ve Wall Street'teki yapay zeka satışları, sarı metale olan ilgiyi yeniden canlandırdı. İşte altın fiyatlarında son durum!
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Altın bugün ne kadar?
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Altın fiyatları neden hareketlendi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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