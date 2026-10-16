16 Ekim Cuma Altın Fiyatları: Altın Bugün Ne Kadar?

Yapay zeka yatırımlarına yönelik kaygılar da tabloyu etkiledi. Wall Street'te başta çip üreticileri olmak üzere teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar, yatırımcıları güvenli liman arayışına itti. Öte yandan çarşamba günü beklentilerin üzerinde gelen ABD eylül enflasyonu altını önce aşağı çekmiş, ardından kayıplar telafi edilmişti. Bu veri, Fed'in ekim ayında faiz artırabileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Piyasaların şimdiki odağı Fed Başkanı Kevin Warsh. Warsh'ın Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantısında yapacağı açıklamalar, altın fiyatlarının kısa vadeli yönünü belirleyecek en önemli gelişme olarak görülüyor. Faiz artışına kapı aralayan bir mesaj altında baskı yaratabilirken, temkinli bir ton yükselişin sürmesine destek verebilir.