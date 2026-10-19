Dev Banka Altın İçin Gerçeği Açıkladı
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Küresel yatırım devi HSBC, altının son dönemde hisse senetlerinde yaşanan düşüşlere karşı beklenen korumayı sağlayamadığını açıkladı. Kurum, haftalık piyasa raporunda yatırımcılara tek bir varlığa yaslanmak yerine portföylerini farklı piyasa ve varlık sınıflarına yaymanın önemini hatırlattı.
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Yılın başında ons başına 5 bin doları aşan altın, hisselerdeki kayıplara kalkan olamadı.
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HSBC'ye göre faizler uzun süre yüksek kalabilir, hisse değerlemeleri baskı altına girebilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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