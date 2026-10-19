Dev Banka Altın İçin Gerçeği Açıkladı

Yılın ilk aylarında yatırımcıların gözdesi olan altın, ons başına 5 bin doların üzerine çıkarak tarihi seviyeleri gördü. HSBC'ye göre bu güçlü talebin arkasında iki temel neden vardı: ülkeler arasında giderek derinleşen jeopolitik ayrışma ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğilimi.

Ne var ki talebin bu kadar güçlü olması, altının en bilinen görevini yerine getirmesine yetmedi. Raporda, sarı metalin yakın dönemde hisse senedi piyasalarında yaşanan kayıplara karşı yeterli koruma sunamadığı vurgulandı. Yani kriz anlarında akla ilk gelen 'güvenli liman', bu kez portföyleri beklenen ölçüde dengeleyemedi.

HSBC bu tablodan hareketle yatırımcıların yalnızca altına güvenmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Kurum; uluslararası piyasalar, emtialar, reel varlıklar ve hedge fonlarını kapsayan daha geniş bir dağılımın riskleri daha sağlıklı şekilde paylaştıracağını savunuyor.