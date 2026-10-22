Dev Kuruluş Altında En İyimser Senaryoyu Duyurdu
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Altın ve gümüş fiyatlarında son haftalarda yaşanan durgunluk yatırımcıların kafasını karıştırsa da uzun vadeli beklentiler hâlâ yukarı yönlü. Değerli metaller alanında uzman araştırma kuruluşu Metals Focus'un 2027 öngörüleri, güncel fiyatlarla karşılaştırıldığında dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Hesaplamalara göre gümüşte yüzde 56'nın, altında ise yüzde 45'in üzerinde yükseliş potansiyeli bulunuyor.
Altında en iyimser senaryo: Ons fiyatı 6 bin dolara çıkabilir
Gümüşte 90 dolar beklentisi: Yükseliş için yatırımcı talebi şart.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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