article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dev Kuruluş Altında En İyimser Senaryoyu Duyurdu

Dev Kuruluş Altında En İyimser Senaryoyu Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
22.10.2026 - 17:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Altın ve gümüş fiyatlarında son haftalarda yaşanan durgunluk yatırımcıların kafasını karıştırsa da uzun vadeli beklentiler hâlâ yukarı yönlü. Değerli metaller alanında uzman araştırma kuruluşu Metals Focus'un 2027 öngörüleri, güncel fiyatlarla karşılaştırıldığında dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Hesaplamalara göre gümüşte yüzde 56'nın, altında ise yüzde 45'in üzerinde yükseliş potansiyeli bulunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altında en iyimser senaryo: Ons fiyatı 6 bin dolara çıkabilir

Altında en iyimser senaryo: Ons fiyatı 6 bin dolara çıkabilir

Metals Focus'un tahminine göre altının 2027 yılı ortalaması 5.330 dolar olacak. Bu seviye, mevcut fiyata göre yaklaşık yüzde 28,8'lik bir artış anlamına geliyor.

Kuruluş, 2027'nin son çeyreğinde ortalama fiyatın 5.600 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu durumda yükseliş oranı yüzde 35,3'e çıkıyor. İyimser senaryoda ise ons altının 6 bin dolarlık seviyeyi görmesi bekleniyor. Böyle bir tabloda bugünkü fiyata göre kazanç yaklaşık yüzde 45'i buluyor.

Metals Focus Altın ve Gümüş Direktörü Matthew Piggott, son dönemde fiyatlarda görülen yatay seyrin uzun vadeli yükseliş beklentisini ortadan kaldırmadığını vurguluyor. Piggott'a göre kurumsal yatırımcıların ilgisi ve merkez bankalarının sürdürdüğü alımlar fiyatlara destek vermeye devam ediyor. Öte yandan yüksek tahvil getirileri ve faiz beklentileri, kısa vadede altının hızını kesebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Gümüşte 90 dolar beklentisi: Yükseliş için yatırımcı talebi şart.

Gümüşte 90 dolar beklentisi: Yükseliş için yatırımcı talebi şart.

Metals Focus, gümüşün 2026 ortalamasını 72,60 dolar, 2027 ortalamasını ise 84,40 dolar olarak hesaplıyor. 2027 ortalaması bile bugünkü fiyatın yüzde 46,4 üzerinde kalıyor. Kuruluş, gümüşün 2027'nin son çeyreğinde 90 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor; bu da yüzde 56'yı aşan bir yükselişe karşılık geliyor.

Ancak gümüş tarafında arz-talep dengesi değişiyor. 2026'da 35,4 milyon onsluk arz açığı beklenirken, 2027'de tablonun tersine dönmesi ve 37,3 milyon onsluk arz fazlası oluşması öngörülüyor. Güneş paneli üretiminde kullanılan gümüş miktarının azalması, sanayi talebini baskılayan başlıca etken olarak öne çıkıyor. Endüstriyel gümüş talebinin 640,2 milyon onstan 618,2 milyon onsa gerilemesi bekleniyor. Bu nedenle 90 dolar sınırının aşılabilmesi için yatırımcı talebinin yeniden güçlenmesi gerekiyor.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın