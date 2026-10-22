Dev Kuruluş Altında En İyimser Senaryoyu Duyurdu

Metals Focus'un tahminine göre altının 2027 yılı ortalaması 5.330 dolar olacak. Bu seviye, mevcut fiyata göre yaklaşık yüzde 28,8'lik bir artış anlamına geliyor.

Kuruluş, 2027'nin son çeyreğinde ortalama fiyatın 5.600 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu durumda yükseliş oranı yüzde 35,3'e çıkıyor. İyimser senaryoda ise ons altının 6 bin dolarlık seviyeyi görmesi bekleniyor. Böyle bir tabloda bugünkü fiyata göre kazanç yaklaşık yüzde 45'i buluyor.

Metals Focus Altın ve Gümüş Direktörü Matthew Piggott, son dönemde fiyatlarda görülen yatay seyrin uzun vadeli yükseliş beklentisini ortadan kaldırmadığını vurguluyor. Piggott'a göre kurumsal yatırımcıların ilgisi ve merkez bankalarının sürdürdüğü alımlar fiyatlara destek vermeye devam ediyor. Öte yandan yüksek tahvil getirileri ve faiz beklentileri, kısa vadede altının hızını kesebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.