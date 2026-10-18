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Gümüş Zirveden Yüzde 50'den Fazla Düştü: Uzmanlar Küresel Yavaşlamaya Dikkat Çekiyor

Gümüş Zirveden Yüzde 50'den Fazla Düştü: Uzmanlar Küresel Yavaşlamaya Dikkat Çekiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 16:30
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Gümüş fiyatları Ocak ayındaki tarihi zirveden bu yana çok sert bir düşüş yaşadı. Gümüş hem değerli bir maden hem de üretimde yaygın kullanılan bir metal olduğu için düşüş yatırımcıların yanı sıra sanayi tarafında da yakından izleniyor. Piyasa uzmanları gerilemenin arkasındaki nedenleri ve ekonomiye dair verdiği sinyalleri tartışıyor.

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Gümüş zirveden yarı yarıya düştü.

Gümüş zirveden yarı yarıya düştü.

Gümüş, Ocak 2026'da ons başına 121,79 dolarla tarihi zirvesine ulaştı ve 16 Ekim itibarıyla fiyat 57,31 dolara gerileyerek rekor seviyeye göre yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti. 24/7 Wall St.'in aktardığına göre gümüş zirvenin ertesi günü tek seansta yaklaşık yüzde 30 düşmüş ve bu, 1980'den bu yana yaşanan en kötü gün olmuştu.

Gümüş altından daha duyarlı.

Gümüş altından daha duyarlı.

MarketWatch'ın 17 Ekim tarihli haberine göre bu düşüş, ekonomik faaliyetlerde yavaşlama olabileceğine dair bir uyarı olarak görülüyor. Money Metals Exchange Başkanı ve CEO'su Stefan Gleason, gümüşün altına kıyasla ekonomik gelişmelere daha duyarlı olduğunu ve fiyattaki gerilemenin temel sorunlara işaret edebileceğini belirtiyor. Gümüşün hem yatırım aracı hem de elektronik, güneş enerjisi ve otomotiv sektörlerinde kullanılan bir sanayi metali olması fiyatını sanayi üretimi ve büyüme beklentilerine bağlıyor. Altın ise belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak talep görebiliyor.

Düşüşün tek nedeni durgunluk değil.

Düşüşün tek nedeni durgunluk değil.

Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatları enflasyon ve üretim maliyetlerine baskı yapıyor, yüksek enflasyonun merkez bankalarını faizleri yüksek tutmaya yöneltebileceği beklentisi de değerli metalleri olumsuz etkiliyor. Uzmanlara göre gümüşteki düşüş tek başına ekonomik durgunluğun habercisi sayılamaz, çünkü fiyatlar doların seyri, faiz beklentileri, yatırımcı işlemleri ve sanayi talebi gibi birçok faktörden etkileniyor. Gümüş piyasasının altına göre daha küçük ve sığ olması da satışların fiyatı daha sert aşağı çekmesine yol açıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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