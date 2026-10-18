Gümüş Zirveden Yüzde 50'den Fazla Düştü: Uzmanlar Küresel Yavaşlamaya Dikkat Çekiyor
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Gümüş fiyatları Ocak ayındaki tarihi zirveden bu yana çok sert bir düşüş yaşadı. Gümüş hem değerli bir maden hem de üretimde yaygın kullanılan bir metal olduğu için düşüş yatırımcıların yanı sıra sanayi tarafında da yakından izleniyor. Piyasa uzmanları gerilemenin arkasındaki nedenleri ve ekonomiye dair verdiği sinyalleri tartışıyor.
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Gümüş zirveden yarı yarıya düştü.
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Gümüş altından daha duyarlı.
Düşüşün tek nedeni durgunluk değil.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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