Gümüş Zirveden Yüzde 50'den Fazla Düştü: Uzmanlar Küresel Yavaşlamaya Dikkat Çekiyor

MarketWatch'ın 17 Ekim tarihli haberine göre bu düşüş, ekonomik faaliyetlerde yavaşlama olabileceğine dair bir uyarı olarak görülüyor. Money Metals Exchange Başkanı ve CEO'su Stefan Gleason, gümüşün altına kıyasla ekonomik gelişmelere daha duyarlı olduğunu ve fiyattaki gerilemenin temel sorunlara işaret edebileceğini belirtiyor. Gümüşün hem yatırım aracı hem de elektronik, güneş enerjisi ve otomotiv sektörlerinde kullanılan bir sanayi metali olması fiyatını sanayi üretimi ve büyüme beklentilerine bağlıyor. Altın ise belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak talep görebiliyor.