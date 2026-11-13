Altında 3 Günlük Düşüşün Ardından İlk Tepki: 13 Kasım Cuma Çeyrek Altın Ne Kadar?
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Üç gün boyunca sert satış baskısı yaşayan altın, haftanın son işlem gününe toparlanma çabasıyla başladı. Dün 3 bin 871 dolara kadar gerileyerek yaklaşık bir yılın en düşük seviyesini gören ons altın, cuma sabahı yeniden 3 bin 900 dolar sınırına yükseldi. Peki 13 Kasım Cuma gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.
13 Kasım Cuma: Altın ne kadar?
Altın yükseldi mi? Altın düştü mü?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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