Altında 3 Günlük Düşüşün Ardından İlk Tepki: 13 Kasım Cuma Çeyrek Altın Ne Kadar?

Altındaki sabah toparlanmasını kalıcı bir dönüş olarak okumak için henüz erken. Ons altın salı gününden bu yana açıklanan ABD verileriyle hızlı bir düşüş yaşadı. Ekim ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı, çekirdek enflasyon da tahminlerin üzerinde geldi. Bu tablo Fed'in faizi yeniden artıracağı beklentisini güçlendirdi; perşembe günü ons altın yüzde 2,9'a varan kayıpla 3.871 dolara kadar indi. Dolar endeksinin son 19 ayın zirvesine çıkması ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi de baskıyı artırdı.

Gözler saat 16.30'da

Günün kritik başlığı Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi olacak. Rakamın yine beklentilerin üzerinde gelmesi faiz artırımı fiyatlamasını daha da güçlendirip altını yeniden aşağı çekebilir. Zayıf bir veri ise doları geriletip altına nefes aldırabilir. Piyasa analizlerinde ons için 3.900 dolar ilk direnç, 4.000 dolar ise psikolojik eşik olarak izleniyor; aşağıda 3.800 dolar destek olarak öne çıkıyor.

Uzun vadeli tablo ise tamamen olumsuz değil. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları üçüncü çeyrekte 321 ton altın aldı, fiziki altına dayalı fonlara da 211 tonluk giriş oldu. İç piyasada gram altının yönünü ons altının yanında dolar/TL belirlemeye devam ediyor.

Gümüş ve dolar ne kadar?

Dolar/TL bu sabah yüzde 0,2 artışla 50,37 seviyesinde işlem görürken gram gümüş yüzde 0,5 yükselişle 81,23 liraya çıktı.