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Altında 3 Günlük Düşüşün Ardından İlk Tepki: 13 Kasım Cuma Çeyrek Altın Ne Kadar?

Altında 3 Günlük Düşüşün Ardından İlk Tepki: 13 Kasım Cuma Çeyrek Altın Ne Kadar?

Enflasyon Faiz Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
13.11.2026 - 10:24
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Üç gün boyunca sert satış baskısı yaşayan altın, haftanın son işlem gününe toparlanma çabasıyla başladı. Dün 3 bin 871 dolara kadar gerileyerek yaklaşık bir yılın en düşük seviyesini gören ons altın, cuma sabahı yeniden 3 bin 900 dolar sınırına yükseldi. Peki 13 Kasım Cuma gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.

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13 Kasım Cuma: Altın ne kadar?

13 Kasım Cuma: Altın ne kadar?

Dün akşam saatlerinde 6.254 liraya kadar inen gram altın, cuma sabahı alıcıların yeniden devreye girmesiyle 6.315 lira seviyesine yükseldi. Gün içinde en düşük 6.256 lirayı, en yüksek 6.353 lirayı gören gram altın yine de haftalık bazda yüzde 3,7 kayıpta. Altın fiyatları ne kadar?

13 Kasım Cuma güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

  • Alış 6.315,03 TL / Satış 6.315,97 TL

Gram has altın ne kadar?

  • Alış 6.283,46 TL / Satış 6.284,39 TL

Çeyrek altın ne kadar?

  • Alış 10.282 TL / Satış 10.381 TL

Yarım altın ne kadar?

  • Alış 20.589 TL / Satış 20.755 TL

Tam altın ne kadar?

  • Alış 41.053 TL / Satış 41.357 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

  • Alış 42.158 TL / Satış 42.462 TL

Ata altın ne kadar?

  • Alış 42.158 TL / Satış 42.462 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

  • Alış 5.745,50 TL / Satış 5.948,92 TL

18 ayar altın ne kadar?

  • Alış 4.372 TL / Satış 5.100 TL

14 ayar altın ne kadar?

  • Alış 3.446,92 TL / Satış 4.627,44 TL

Ons altın ne kadar?

  • Alış 3.899,71 dolar / Satış 3.900,29 dolar

Fiyatlar serbest piyasa verileridir; kuyumcudan kuyumcuya ve gün içindeki hareketlere göre değişiklik gösterebilir. Alım satım öncesinde bulunduğunuz yerdeki güncel fiyatı kontrol etmekte fayda var.

Altın yükseldi mi? Altın düştü mü?

Altın yükseldi mi? Altın düştü mü?

Altındaki sabah toparlanmasını kalıcı bir dönüş olarak okumak için henüz erken. Ons altın salı gününden bu yana açıklanan ABD verileriyle hızlı bir düşüş yaşadı. Ekim ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı, çekirdek enflasyon da tahminlerin üzerinde geldi. Bu tablo Fed'in faizi yeniden artıracağı beklentisini güçlendirdi; perşembe günü ons altın yüzde 2,9'a varan kayıpla 3.871 dolara kadar indi. Dolar endeksinin son 19 ayın zirvesine çıkması ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi de baskıyı artırdı.

Gözler saat 16.30'da

Günün kritik başlığı Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi olacak. Rakamın yine beklentilerin üzerinde gelmesi faiz artırımı fiyatlamasını daha da güçlendirip altını yeniden aşağı çekebilir. Zayıf bir veri ise doları geriletip altına nefes aldırabilir. Piyasa analizlerinde ons için 3.900 dolar ilk direnç, 4.000 dolar ise psikolojik eşik olarak izleniyor; aşağıda 3.800 dolar destek olarak öne çıkıyor.

Uzun vadeli tablo ise tamamen olumsuz değil. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları üçüncü çeyrekte 321 ton altın aldı, fiziki altına dayalı fonlara da 211 tonluk giriş oldu. İç piyasada gram altının yönünü ons altının yanında dolar/TL belirlemeye devam ediyor.

Gümüş ve dolar ne kadar?

Dolar/TL bu sabah yüzde 0,2 artışla 50,37 seviyesinde işlem görürken gram gümüş yüzde 0,5 yükselişle 81,23 liraya çıktı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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