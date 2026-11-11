Sivas Kangal'da 893 Bin Ons Altın Tespit Edildi: Erdemir'in Alacahan Sahasındaki Kaynak Yeniden Hesaplandı
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Erdemir'in bağlı ortaklığı Ermaden, Sivas'ın Kangal ilçesindeki Alacahan Altın Projesi için güncellenmiş maden kaynak tahminini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamaya göre 41,73 milyon ton cevherde yaklaşık 893 bin ons altın bulunuyor; geçen yılın kasımında duyurulan 424 bin onsluk rakam yeni sondajlarla iki katından fazlasına çıktı. Ancak bu miktar üretime hazır rezerv değil, kaynak tahmini olarak tanımlanıyor.
Kaynak: Mynet Finans
Alacahan'daki kaynak tahmini 41,73 milyon ton cevherde 893 bin ons altına ulaştı.
Altındağ ile Kızılada Tepe arasındaki 2 kilometrelik koridorda yoğunlaşan sondajlar tahmini büyüttü.
893 bin ons yaklaşık 27,8 ton altına denk geliyor ve tahmini ekonomik değerinin 182 milyar TL olduğu hesaplanıyor.
Şirket rakamın tamamının çıkarılabileceği ya da ekonomik olarak işletilebileceği anlamına gelmediğini belirtiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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