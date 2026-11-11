Sivas Kangal'da 893 Bin Ons Altın Tespit Edildi: Erdemir'in Alacahan Sahasındaki Kaynak Yeniden Hesaplandı

Ek sondaj, analiz ve teknik değerlendirmeler mineralizasyonun geometrisini ve jeolojik devamlılığını daha iyi anlamayı sağladı. Şirket bu verilerle üç boyutlu jeolojik modelini ve jeoistatistiksel tahminlerini yeniledi.

Yatağın kuzeybatı ucundaki jeolojik ve jeokimyasal veriler, mineralizasyonun doğrultu boyunca sürebileceğine işaret ediyor. Bu devamlılık sondajlarla henüz doğrulanmadığı için 893 bin onsluk rakama dahil edilmedi; bölge ek arama ve sondaj için öncelikli hedef olarak gösterildi. Açıklama, 19 Temmuz 2024, 11 Haziran 2025 ve 4 Kasım 2025 tarihli önceki bildirimlerin güncellemesi niteliğinde.

Sahanın adı da boşuna Altındağ değil. Geçen yıl DHA'ya konuşan köylülerden 88 yaşındaki Ali Paslı, yöre halkının bu isimle andığı yerde çok eskiden altın bulunduğunu ama sonradan kapatıldığını büyüklerinden duyduğunu anlatmıştı: 'Büyüklerimiz bize burada çok eskiden altın bulunduğunu ama geri kapatıldığını söylemişlerdi.'