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Sivas Kangal'da 893 Bin Ons Altın Tespit Edildi: Erdemir'in Alacahan Sahasındaki Kaynak Yeniden Hesaplandı

Sivas Kangal'da 893 Bin Ons Altın Tespit Edildi: Erdemir'in Alacahan Sahasındaki Kaynak Yeniden Hesaplandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 19:40
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Erdemir'in bağlı ortaklığı Ermaden, Sivas'ın Kangal ilçesindeki Alacahan Altın Projesi için güncellenmiş maden kaynak tahminini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamaya göre 41,73 milyon ton cevherde yaklaşık 893 bin ons altın bulunuyor; geçen yılın kasımında duyurulan 424 bin onsluk rakam yeni sondajlarla iki katından fazlasına çıktı. Ancak bu miktar üretime hazır rezerv değil, kaynak tahmini olarak tanımlanıyor.

Kaynak: Mynet Finans

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Alacahan'daki kaynak tahmini 41,73 milyon ton cevherde 893 bin ons altına ulaştı.

Alacahan'daki kaynak tahmini 41,73 milyon ton cevherde 893 bin ons altına ulaştı.
www.pexels.com

KAP'a 10 Kasım'da iletilen bildirime göre güncelleme, DAMA Mühendislik'in hazırladığı ve UMREK Kodu'nun ikinci versiyonuna (Şubat 2023) uygun raporla yapıldı. Raporun sorumlu UMREK Yetkin Kişisi Mehmet Ali Akbaba.

Rakamın büyük bölümü en güvenilir sınıfta yer alıyor. Belirlenmiş maden kaynağı 33,84 milyon ton, ton başına 0,72 gram tenörle 785 bin ons altın içeriyor. Mümkün maden kaynağı ise 7,89 milyon ton ve 0,43 gram tenörle 108 bin ons düzeyinde. İkisinin toplamı 893 bin ons ediyor.

Altındağ ile Kızılada Tepe arasındaki 2 kilometrelik koridorda yoğunlaşan sondajlar tahmini büyüttü.

Altındağ ile Kızılada Tepe arasındaki 2 kilometrelik koridorda yoğunlaşan sondajlar tahmini büyüttü.
www.pexels.com

Ek sondaj, analiz ve teknik değerlendirmeler mineralizasyonun geometrisini ve jeolojik devamlılığını daha iyi anlamayı sağladı. Şirket bu verilerle üç boyutlu jeolojik modelini ve jeoistatistiksel tahminlerini yeniledi.

Yatağın kuzeybatı ucundaki jeolojik ve jeokimyasal veriler, mineralizasyonun doğrultu boyunca sürebileceğine işaret ediyor. Bu devamlılık sondajlarla henüz doğrulanmadığı için 893 bin onsluk rakama dahil edilmedi; bölge ek arama ve sondaj için öncelikli hedef olarak gösterildi. Açıklama, 19 Temmuz 2024, 11 Haziran 2025 ve 4 Kasım 2025 tarihli önceki bildirimlerin güncellemesi niteliğinde.

Sahanın adı da boşuna Altındağ değil. Geçen yıl DHA'ya konuşan köylülerden 88 yaşındaki Ali Paslı, yöre halkının bu isimle andığı yerde çok eskiden altın bulunduğunu ama sonradan kapatıldığını büyüklerinden duyduğunu anlatmıştı: 'Büyüklerimiz bize burada çok eskiden altın bulunduğunu ama geri kapatıldığını söylemişlerdi.'

893 bin ons yaklaşık 27,8 ton altına denk geliyor ve tahmini ekonomik değerinin 182 milyar TL olduğu hesaplanıyor.

893 bin ons yaklaşık 27,8 ton altına denk geliyor ve tahmini ekonomik değerinin 182 milyar TL olduğu hesaplanıyor.
www.pexels.com

Aynı sahada kasım 2025'te açıklanan ilk tahmin, 14,9 milyon ton cevherde ton başına 0,89 gram tenörle 424 bin onsa işaret ediyordu. O dönem rakamın yaklaşık 71,5 milyar lira ettiği hesaplanmıştı. Yeni tahminle birlikte hem cevher miktarı hem altın içeriği belirgin biçimde arttı.

İlk duyuru borsaya da yansımıştı. Erdemir hisseleri seans sonrası yapılan bildirimin ardından güne yaklaşık yüzde 5 düşüşle başlamış, gün içinde kayıp yüzde 7'ye yaklaşmıştı. OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, keşfi şirketin stratejisinin 'ilk ve önemli meyvesi' olarak tanımlamış, ekonomik değerin ortaya çıkması için rezerv raporunun gerektiğini vurgulamıştı.

Şirket rakamın tamamının çıkarılabileceği ya da ekonomik olarak işletilebileceği anlamına gelmediğini belirtiyor.

Şirket rakamın tamamının çıkarılabileceği ya da ekonomik olarak işletilebileceği anlamına gelmediğini belirtiyor.
www.pexels.com

Açıklamada, projenin geleceğine ilişkin kararların teknik ve ekonomik değerlendirmelerin ardından Yönetim Kurulu tarafından alınacağı ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi. Sahadaki çalışmalar henüz kaynak tespiti aşamasında; işletmeye geçilmeden önce fizibilite ve ÇED süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

Ruhsat alanı 5 bin 804 hektar. Kasım 2025 itibarıyla bunun yalnızca 45 hektarında toplam 96 bin 649 metrelik 360 karotlu sondaj yapılmıştı. Ermaden'in sıradaki hedefi, sondajsız alanlarda yeni aramalar yapıp kaynak sınıflamasını yukarı taşımak ve ardından rezerv hesabına geçmek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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