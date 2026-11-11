Ev Yapmak İçin Kazdılar, Toprağın Altından Yarım Kilo Altın Çıktı

Aile altınları kendine saklamak yerine yetkililere teslim etti. Karnataka hükümeti de 26 Ocak'taki Cumhuriyet Günü kutlamalarında aileyi ödüllendirdi. Aileye bir arsa ve ev yapımı için 5 lakh rupi nakit destek verildi, Prajwal'ın annesi Kasturevva Ritti'ye de sözleşmeli bir devlet işi sağlandı.

Buluntunun ardından yetkililer köydeki Kote Veerabhadreshwara Tapınağı'nın alanında kapsamlı bir kazı başlattı. Lakkundi, aralarında Çalukyaların ve Vijayanagara krallarının da bulunduğu pek çok hanedanlığın hüküm sürdüğü tarihi bir yer.