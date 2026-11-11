Ev Yapmak İçin Kazdılar, Toprağın Altından Yarım Kilo Altın Çıktı
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Toprağın altındaki kabı fark eden bir ortaokul öğrencisi oldu.
Kaptan zincir, kolluk, küpe ve sikkelerden oluşan 22 parça altın çıktı.
Altını devlete teslim eden aileye arsa, para ve iş verildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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