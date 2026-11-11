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Ev Yapmak İçin Kazdılar, Toprağın Altından Yarım Kilo Altın Çıktı

Ev Yapmak İçin Kazdılar, Toprağın Altından Yarım Kilo Altın Çıktı

Hindistan
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 13:51
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Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki tarihi Lakkundi köyünde Ocak ayında bir evin temeli kazılırken toprağın altından bakır bir kap çıktı. Kabın içinde yüzyıllar öncesine ait altın takılar vardı.

Ayrıntılar haberimizde.

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Toprağın altındaki kabı fark eden bir ortaokul öğrencisi oldu.

Toprağın altındaki kabı fark eden bir ortaokul öğrencisi oldu.

Buluntu 10 Ocak'ta, Gadag ilçesine bağlı Lakkundi'de bir evin temeli için yapılan kazıda ortaya çıktı. 8. sınıf öğrencisi Prajwal Ritti kabı fark edince durumu hemen köyün ileri gelenlerine ve yetkililere bildirdi.

Kap, polis gelene kadar köydeki bir tapınakta korundu. Ardından tanıkların önünde ve kamera kaydı altında açıldı.

Kaptan zincir, kolluk, küpe ve sikkelerden oluşan 22 parça altın çıktı.

Kaptan zincir, kolluk, küpe ve sikkelerden oluşan 22 parça altın çıktı.

Gadag polis şefi Rohan Jagadeesh, altınların toplam ağırlığının 466 ile 470 gram arasında olduğunu açıkladı. Parçaların bir kısmının kırık olduğu da belirtildi.

Altının piyasa değeri yaklaşık 60-65 lakh, yani 6-6,5 milyon rupi olarak hesaplandı. Ancak yetkililere göre buluntunun tarihi değeri bundan çok daha fazla olabilir. Takıların 300 ila 400 yıllık olduğu aktarılıyor.

Altını devlete teslim eden aileye arsa, para ve iş verildi.

Altını devlete teslim eden aileye arsa, para ve iş verildi.

Aile altınları kendine saklamak yerine yetkililere teslim etti. Karnataka hükümeti de 26 Ocak'taki Cumhuriyet Günü kutlamalarında aileyi ödüllendirdi. Aileye bir arsa ve ev yapımı için 5 lakh rupi nakit destek verildi, Prajwal'ın annesi Kasturevva Ritti'ye de sözleşmeli bir devlet işi sağlandı.

Buluntunun ardından yetkililer köydeki Kote Veerabhadreshwara Tapınağı'nın alanında kapsamlı bir kazı başlattı. Lakkundi, aralarında Çalukyaların ve Vijayanagara krallarının da bulunduğu pek çok hanedanlığın hüküm sürdüğü tarihi bir yer.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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