Flash TV'nin Satışı Resmen Gerçekleşti: Yeni Sahibi Belli Oldu
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Türk televizyon dünyasının köklü kanallarından Flash TV için yeni bir dönem başlıyor. 2025 yılında 84 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılan Flash TV'nin satış süreci arapsaçına dönmüştü. O dönem ihale sonucu satışı gerçekleşen kanalın bir kez daha satıldığı öğrenildi. Flash TV'nin yeni sahibi belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2025 yılında TMSF tarafından 84 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılan Flash TV Ankara merkezli Öz Er-Ka İnşaat'ın sahibi Eşref Keleş tarafından satın alınmıştı.
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Flash TV'nin yeni döneminde kanalda neler olacak?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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