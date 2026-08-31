Flash TV'nin Satışı Resmen Gerçekleşti: Yeni Sahibi Belli Oldu

2026 yılında bu satışın akıbetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Nisan ayında bazı medya kaynaklarında Eşref Keleş'e yapılan satışın iptal edildiği iddiası gündeme geldi. Arapsaçına dönen satış meselesinde kanalın satış süreciyle ilgili aksaklıklar, sorunlar ve iptaller olduğu iddia edildi.

Yeni gelişmeyle birlikte ise Flash TV'nin yeni sahibi belli oldu. Flash TV'nin Safe Media bünyesine geçtiği açıklandı. Son dönemde sinema ve dizi projeleriyle adından söz ettiren yapım şirketlerinden biri olan Safe Media Mahi: Kara Fatma”, “Karadeniz Güzeli”, “Ben Sana İnanıyorum” ve “Çatlı 2” gibi sinema yapımlarıyla adını duyurmuştu. Şirket aynı zamanda “Rüzgârın Kokusu” adlı dizi projesi üzerinde de çalışıyor.