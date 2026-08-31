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Flash TV'nin Satışı Resmen Gerçekleşti: Yeni Sahibi Belli Oldu

Flash TV'nin Satışı Resmen Gerçekleşti: Yeni Sahibi Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.08.2026 - 09:38
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Türk televizyon dünyasının köklü kanallarından Flash TV için yeni bir dönem başlıyor. 2025 yılında 84 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılan Flash TV'nin satış süreci arapsaçına dönmüştü. O dönem ihale sonucu satışı gerçekleşen kanalın bir kez daha satıldığı öğrenildi. Flash TV'nin yeni sahibi belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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2025 yılında TMSF tarafından 84 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılan Flash TV Ankara merkezli Öz Er-Ka İnşaat'ın sahibi Eşref Keleş tarafından satın alınmıştı.

2025 yılında TMSF tarafından 84 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılan Flash TV Ankara merkezli Öz Er-Ka İnşaat'ın sahibi Eşref Keleş tarafından satın alınmıştı.

2026 yılında bu satışın akıbetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Nisan ayında bazı medya kaynaklarında Eşref Keleş'e yapılan satışın iptal edildiği iddiası gündeme geldi. Arapsaçına dönen satış meselesinde kanalın satış süreciyle ilgili aksaklıklar, sorunlar ve iptaller olduğu iddia edildi. 

Yeni gelişmeyle birlikte ise Flash TV'nin yeni sahibi belli oldu. Flash TV'nin Safe Media bünyesine geçtiği açıklandı. Son dönemde sinema ve dizi projeleriyle adından söz ettiren yapım şirketlerinden biri olan Safe Media Mahi: Kara Fatma”, “Karadeniz Güzeli”, “Ben Sana İnanıyorum” ve “Çatlı 2” gibi sinema yapımlarıyla adını duyurmuştu. Şirket aynı zamanda “Rüzgârın Kokusu” adlı dizi projesi üzerinde de çalışıyor.

Flash TV'nin yeni döneminde kanalda neler olacak?

Flash TV'nin yeni döneminde kanalda neler olacak?

Safe Media'nin açıklamalarına göre Flash TV'nin yeni döneminde haber ağırlıklı bir yayın anlayışından ziyade eğlence odaklı bir kanal kimliği öne çıkacak.

Kanalda eğlence programları, yarışmalar, müzik programları, kültür-sanat içerikleri, sinema filmleri, diziler, yaşam programları gibi farklı türlerde yapımların izleyiciyle buluşması planlanıyor. Şirket ayrıca farklı yaş gruplarına hitap eden özel yapımlarla ailelerin birlikte izleyebileceği bir kanal oluşturmayı hedefliyor. 

Safe Media Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Şahin, Flash TV yatırımı ve kanalda yapılacak değişikliklerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Flash TV, Türk televizyonculuğunda güçlü bir geçmişe ve yüksek marka bilinirliğine sahip. Yeni dönemde kanalımızı, insanların aileleriyle birlikte güvenle izleyebileceği, toplumsal ve kültürel değerlerimize uygun, kaliteli içeriklerin yer aldığı güçlü bir ulusal eğlence kanalı olarak konumlandıracağız. Amacımız; ailelerin ortak izleme alışkanlığını yeniden güçlendiren, özgün formatlara alan açan, farklı kuşakları aynı ekran etrafında buluşturan ve izleyicisine nitelikli bir eğlence deneyimi sunan bir yayın anlayışı oluşturmaktır. Yeni dönemde Flash TV’nin teknik ve yayın altyapısının güçlendirilmesi, içerik çeşitliliğinin artırılması ve kanalın geleneksel televizyon yayıncılığının yanı sıra dijital platformlarda da etkin bir konuma taşınması hedefleniyor.”

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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