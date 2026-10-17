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Reytinglerde Şahlanan Kızılcık Şerbeti'nin Bu Reytingi En Son 6 Ay Önce Aldığı Ortaya Çıktı

Reytinglerde Şahlanan Kızılcık Şerbeti'nin Bu Reytingi En Son 6 Ay Önce Aldığı Ortaya Çıktı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 13:31
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Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti, 16 Ekim akşamı yayınlanan 143. bölümle AB’de 7,06 reyting aldı. Dizi bu kategoride 7'nin üzerine en son 6 ay önce, 17 Nisan’da çıkmıştı. O akşam Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar ekrana gelmemiş, Kızılcık Şerbeti rakipsiz kalmıştı. Bu kez aynı barajı Taşacak Bu Deniz’le yarışırken aştı.

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Kızılcık Şerbeti, yeni senaristlerin yazdığı 143. bölümle AB'de 7,06 reyting alarak günü ikinci sırada tamamladı.

Kızılcık Şerbeti, yeni senaristlerin yazdığı 143. bölümle AB'de 7,06 reyting alarak günü ikinci sırada tamamladı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 16 Ekim Cuma akşamı yeni bir dönemin ilk bölümünü ekrana getirdi. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün vedasının ardından Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'in kaleme aldığı 143. bölüm reytinglerde de dikkat çekti.

Dizi Total'de 6,07, AB'de 7,06, ABC1'de 6,66 reyting aldı ve üç kategoride de günü ikinci sırada tamamladı. Bir hafta önce AB'de 5,26 alan dizi, bu kategoride 1,80 puanlık sıçrama yaptı.

Peki Kızılcık Şerbeti AB'de bu rakamı en son ne zaman görmüştü?

Kızılcık Şerbeti AB'de 7'nin üzerine en son 17 Nisan'da, rakiplerinin yayınlanmadığı akşam çıkmıştı.

Kızılcık Şerbeti AB'de 7'nin üzerine en son 17 Nisan'da, rakiplerinin yayınlanmadığı akşam çıkmıştı.

Meğer cevap tam 6 ay önceye uzanıyor. Kızılcık Şerbeti AB'de 7'nin üzerine en son 17 Nisan'da yayınlanan 133. bölümle çıkmıştı. O akşam TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Kanal D'de Arka Sokaklar yeni bölümle ekrana gelmeyince dizi cuma akşamı rakipsiz kalmış, AB'de 8,92 alarak üç kategoride de zirveye oturmuştu.

Sonraki haftalarda ise bu seviyeye bir daha ulaşamadı. 1 Mayıs'ta 6,92 ile 7'ye çok yaklaşan dizi, 22 Mayıs'taki 4. sezon finalinde AB'de 5,48'de kaldı. 18 Eylül'de 5,47 ile açılış yapan 5. sezonda ise bir hafta sonra 4,55'e kadar geriledi.

Bu kez tablo farklı. Kızılcık Şerbeti 7 barajını, AB'de 8,18 alan Taşacak Bu Deniz'le aynı akşam yarışırken aştı. İki dizi arasındaki fark bu kategoride 1,12 puana indi.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin 17 Nisan'dan bu yana reytingleri:

17 Nisan (133. bölüm)

TOTAL: 8,48 (1)

AB: 8,92 (1)

ABC1: 9,11 (1)

24 Nisan (134. bölüm)

TOTAL: 6,93 (2)

AB: 6,14 (2)

ABC1: 7,33 (2)

1 Mayıs (135. bölüm)

TOTAL: 6,78 (2)

AB: 6,92 (2)

ABC1: 7,52 (2)

8 Mayıs (136. bölüm)

TOTAL: 6,90 (2)

AB: 6,50 (2)

ABC1: 6,97 (2)

15 Mayıs (137. bölüm)

TOTAL: 5,98 (2)

AB: 5,34 (2)

ABC1: 6,19 (2)

22 Mayıs (138. bölüm, sezon finali)

TOTAL: 6,32 (2)

AB: 5,48 (2)

ABC1: 6,18 (2)

18 Eylül (139. bölüm)

TOTAL: 5,86 (1)

AB: 5,47 (1)

ABC1: 6,31 (1)

25 Eylül (140. bölüm)

TOTAL: 4,46 (2)

AB: 4,55 (2)

ABC1: 4,63 (2)

2 Ekim (141. bölüm)

TOTAL: 4,47 (5)

AB: 4,91 (4)

ABC1: 4,87 (5)

9 Ekim (142. bölüm)

TOTAL: 4,73 (3)

AB: 5,26 (2)

ABC1: 5,55 (2)

16 Ekim (143. bölüm)

TOTAL: 6,07 (2)

AB: 7,06 (2)

ABC1: 6,66 (2)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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