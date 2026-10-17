Reytinglerde Şahlanan Kızılcık Şerbeti'nin Bu Reytingi En Son 6 Ay Önce Aldığı Ortaya Çıktı
Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti, 16 Ekim akşamı yayınlanan 143. bölümle AB’de 7,06 reyting aldı. Dizi bu kategoride 7'nin üzerine en son 6 ay önce, 17 Nisan’da çıkmıştı. O akşam Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar ekrana gelmemiş, Kızılcık Şerbeti rakipsiz kalmıştı. Bu kez aynı barajı Taşacak Bu Deniz’le yarışırken aştı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti, yeni senaristlerin yazdığı 143. bölümle AB'de 7,06 reyting alarak günü ikinci sırada tamamladı.
Kızılcık Şerbeti AB'de 7'nin üzerine en son 17 Nisan'da, rakiplerinin yayınlanmadığı akşam çıkmıştı.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin 17 Nisan'dan bu yana reytingleri:
17 Nisan (133. bölüm)
TOTAL: 8,48 (1)
AB: 8,92 (1)
ABC1: 9,11 (1)
24 Nisan (134. bölüm)
TOTAL: 6,93 (2)
AB: 6,14 (2)
ABC1: 7,33 (2)
1 Mayıs (135. bölüm)
TOTAL: 6,78 (2)
AB: 6,92 (2)
ABC1: 7,52 (2)
8 Mayıs (136. bölüm)
TOTAL: 6,90 (2)
AB: 6,50 (2)
ABC1: 6,97 (2)
15 Mayıs (137. bölüm)
TOTAL: 5,98 (2)
AB: 5,34 (2)
ABC1: 6,19 (2)
22 Mayıs (138. bölüm, sezon finali)
TOTAL: 6,32 (2)
AB: 5,48 (2)
ABC1: 6,18 (2)
18 Eylül (139. bölüm)
TOTAL: 5,86 (1)
AB: 5,47 (1)
ABC1: 6,31 (1)
25 Eylül (140. bölüm)
TOTAL: 4,46 (2)
AB: 4,55 (2)
ABC1: 4,63 (2)
2 Ekim (141. bölüm)
TOTAL: 4,47 (5)
AB: 4,91 (4)
ABC1: 4,87 (5)
9 Ekim (142. bölüm)
TOTAL: 4,73 (3)
AB: 5,26 (2)
ABC1: 5,55 (2)
16 Ekim (143. bölüm)
TOTAL: 6,07 (2)
AB: 7,06 (2)
ABC1: 6,66 (2)
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