Reytinglerde Şahlanan Kızılcık Şerbeti'nin Bu Reytingi En Son 6 Ay Önce Aldığı Ortaya Çıktı

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 16 Ekim Cuma akşamı yeni bir dönemin ilk bölümünü ekrana getirdi. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün vedasının ardından Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'in kaleme aldığı 143. bölüm reytinglerde de dikkat çekti.

Dizi Total'de 6,07, AB'de 7,06, ABC1'de 6,66 reyting aldı ve üç kategoride de günü ikinci sırada tamamladı. Bir hafta önce AB'de 5,26 alan dizi, bu kategoride 1,80 puanlık sıçrama yaptı.

Peki Kızılcık Şerbeti AB'de bu rakamı en son ne zaman görmüştü?